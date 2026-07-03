Cristiano habla sobre su retirada y advierte que no teme a España: "Ya la conocemos bien"

El capitán portugués ve a la Selección española, su rival en octavos del Mundial, como candidata al título, elogia a Modric tras eliminar a Croacia y analiza una posible retirada

Cristiano Ronaldo no escondió el tamaño del reto que espera a Portugal. Tras eliminar a Croacia por 2-1 en Toronto, el capitán luso señaló directamente a España, su rival en la ronda de octavos, como una de las grandes favoritas al título mundialista.

La victoria ante Luka Modric abrió un cruce cargado de historia, tensión y nombres propios. Portugal sobrevivió a una noche caótica, Cristiano marcó de penalti y el siguiente obstáculo será una Selección española que llega lanzada tras golear a Austria.

Cristiano Ronaldo pone a España entre las favoritas al Mundial

Cristiano fue claro cuando le preguntaron por el duelo ante España. Tras el partido, el delantero portugués no quiso rebajar el nivel del rival ni esconder que el cruce exigirá otra versión muy alta de Portugal: “Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora”.

No fue una frase de cortesía. España viene de imponerse con autoridad a Austria y de reforzar la sensación de equipo reconocible, intenso y difícil de someter. Portugal, en cambio, llega después de una eliminatoria sufrida, con polémicas desde el VAR, un penalti, gol en el descuento y un final de infarto.

Cristiano insistió en que el grupo de Roberto Martínez conoce bien a la Selección española y que el encuentro será equilibrado. “Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar”, añadió el capitán.

Portugal aprende a sufrir antes del cruce contra España

El triunfo ante Croacia dejó a Portugal dentro del Mundial, pero también le enseñó sus límites. El equipo de Roberto Martínez dominó buena parte de la primera mitad, perdió el control tras el descanso y tuvo que reaccionar después del gol de Ivan Perisic. Cristiano empató desde el punto de penalti y Gonçalo Ramos firmó el 2-1 en el descuento, en una noche que Reuters describió como una eliminatoria de enorme dramatismo en Toronto.

El propio Cristiano resumió la victoria con una frase que puede marcar el camino portugués: “Para ganar una competición de esta magnitud, tenemos que saber sufrir”. No lo dijo como excusa, sino como advertencia. A partir de ahora, cada partido tendrá ese punto de supervivencia que separa a un candidato real de los equipos que se quedan por el camino.

“Controlamos bastante bien la primera parte. En la segunda, el partido fue un poco caótico, pero es normal. Así es el fútbol. Marcaron y nos pusimos un poco nerviosos”, reconoció el capitán portugués, consciente de que Portugal estuvo cerca de perder el hilo del partido justo cuando Croacia empezó a sentirse cómoda.

El penalti cambió el ánimo. “Llegó el momento de liberación cuando marcamos”, explicó Cristiano, que volvió a asumir el foco en una situación de máxima presión. Preguntado por si siente miedo en esos momentos, lo negó sin vender una imagen de frialdad absoluta: “Nervioso, es normal, pero como siempre pensé de forma muy positiva, en que las cosas saldrían bien”.

Diogo Jota aparece en la victoria más emocional de Portugal

La noche tuvo también una carga emocional enorme para Portugal. Al final del partido, el equipo rindió homenaje a Diogo Jota, fallecido el 3 de julio de 2025 junto a su hermano André en un accidente de tráfico. Cristiano apareció con la camiseta número 21 y convirtió el pase en una dedicatoria colectiva: “Es un día especial porque, como saben, nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos”.

Cristiano añadió que todos sienten su presencia y que “tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible”. Esa mezcla de fútbol, duelo y resistencia convirtió la clasificación en algo más que un resultado.

Cristiano habla de su retirada, pero se centra en el Mundial

A sus 41 años, cada aparición de Cristiano en una fase eliminatoria mundialista abre inevitablemente la pregunta sobre su futuro. El capitán portugués, sin embargo, no quiso entrar en ese terreno después del triunfo ante Croacia.

“El futuro de Cristiano no es lo que importa en este momento”, respondió cuando fue preguntado por una posible retirada. “Hablaré de ello más adelante, y tendré tiempo suficiente, ya sea después de una victoria o una derrota. Hablaré con mi familia, y luego tomaré mi decisión de la manera que considere adecuada”, añadió.

También quiso tranquilizar sobre su estado físico tras una noche de enorme exigencia. “Me siento bien. Equilibrado físicamente”, afirmó. La gestión de sus minutos, su sustitución en el tramo final y su papel emocional en el grupo volverán a ser asuntos clave ante España.

Modric recibe el respeto de Cristiano en una posible despedida mundialista

El Portugal - Croacia también dejó una imagen de época: Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos leyendas que compartieron vestuario en el Real Madrid, frente a frente en una eliminatoria que podía sonar a despedida para uno de los dos.

Cristiano no esquivó el nombre del croata. “Es una leyenda del fútbol”, dijo sobre Modric. El portugués recordó los años que jugaron juntos en el Santiago Bernabéu y dejó un deseo personal: “Le deseo lo mejor y espero que siga jugando”.

La frase tuvo un punto de homenaje. Modric, a los 40 años, pudo haber jugado sus últimos minutos en un Mundial. Cristiano, un año mayor, sigue adelante. El torneo los colocó en lados opuestos de una frontera que solo uno podía cruzar.

Portugal ya mira a España, a un duelo de máxima rivalidad y a una noche que puede definir hasta dónde llega Cristiano en el Mundial. Él ya dejó el aviso: España es candidata, pero Portugal sabe sufrir.