Confirmado el rival de España en octavos del Mundial

La selección española, que venció este pasado jueves a Austria con un encuentro brillante por 3-0, vio como pocas horas después, la Portugal de Cristiano Ronaldo vencía con un gol en el añadido (2-1) y tres tantos más anulados

España ya sabe a quién se enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026. La selección española, tras superar a Austria con brillante por 3-0, los de Luis de la Fuente se quedaron muy pendientes de lo que pasaba en Toronto entre Portugal y Croacia. Los lusos, comandados por Cristiano Ronaldo, se impusieron en un encuentro que tuvo varios goles anulados y que se decidió con un tanto de Gonçalo Ramos en el añadido del segundo tiempo.

Por lo tanto, Portugal será el rival de España en los octavos de final del Mundial 2026. El partido entre Portugal y España se disputará en el ATT Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos) y dará comienzo a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española).

España se medirá a Portugal en los octavos de final del Mundial

Portugal no lo tuvo sencillo ante la Croacia de un Modric que posiblemente haya dicho adiós a la selección de su país tras disputar cinco Mundiales. Cristiano Ronaldo lideró a Portugal en un partido que tuvo todos sus goles en el segundo tiempo. El jugador de Al Nassr vio como le anulaban un tanto en el 61 por fuera de juego pero en el 68, desde los once metros hizo el 1-1 para igualar el tanto de Perisic en el 53.

Cuando parecía que llegaría la prórroga en Arlington, Gonçalo Ramos se suspendió en el aire, al estilo Cristiano, para hacer el 2-1 definitivo. Gvardiol empató en el 113 pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Portugal conseguía el billete para octavos, donde ya le esperaba España.

España quiere la revancha de la Nations League ante Portugal

La última vez que España y Portugal se vieron las caras fue en junio del pasado año en la final de la Nations League. En el Allianz Arena de Alemania, portugueses y españoles se medían por lograr la UEFA Nations League. El encuentro empezó con gol de Zubimendi a los 21 minutos pero rápidamente Nuno Mendes igualó en el 26. Oyarzabal, tal y como sucedió este jueves ante Austria, hacía el 1-2 al filo del descanso pero pasada la hora de juego emergió el Cristiano Ronaldo líder de Portugal. El luso empataba y terminaba forzando la prórroga en la final de la Nations League.

En la tanda de penaltis curiosamente, Cristiano Ronaldo no lanzó ninguno de los cinco penaltis que le bastaron a los lusos para vencer a España y llevarse la Nations League a territorio luso. Por España acertaron en su disparo, Mikel Merino, Álex Baena e Isco. Álvaro Morata falló el cuarto y le puso en bandeja a Neves el título de campeón de la Nations League.

Cristiano Ronaldo levantando el título de campeón de la Nations League

Tenemos que irnos a 2018 para encontrar la última vez que España y Portugal se enfrentaron en un Mundial. El resultado en la fase de grupos fue de 3-3 con tres goles de Ronaldo para los lusos y un doblete de Diego Costa más otro de Nacho Fernández para la Roja.

El camino de España a la final del Mundial

Si España es capaz de tomarse la revancha con Portugal el próximo 6 de julio en Arlington, en cuartos de final le podría esperar una de las anfitrionas, Estados Unidos. Los de Pochettino se medirán a Bélgica en un duelo en el que teóricamente no parte con el papel de favoritos al medirse a Lukaku y compañía.

Superando la ronda de cuartos de final, la selección española podría verse las caras ante una de las grandes favoritas como es Francia pero los de Deschamps tendrán que superar a Paraguay en Octavos y luego al vencedor del Canadá - Marruecos en cuartos. Por lo tanto, la Roja tiene diferentes caminos para llegar a la final del próximo 19 de julio pero de momento los de Luis de la Fuente solo piensan en el choque ante Portugal del próximo 6 de julio.