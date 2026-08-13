Marruecos respalda a Infantino y reabre la polémica por la final del Mundial 2030

El presidente de la FIFA atraviesa su mayor momento de crisis desde que anunció su intención de privatizar el Mundial, pero Marruecos se posiciona como uno de sus principales aliados y muestra su apoyo público, después de los rumores sobre el ofrecimiento de la final de la próxima edición

Gianni Infantino está en el punto de mira como presidente de la FIFA. El máximo cargo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación ha provocado una auténtica crisis al anunciar su intención de privatizar los Mundiales, una decisión que no sentó bien en selecciones, federaciones y clubes. Sin embargo, aún conserva algunos apoyos, entre los que se encuentra Marruecos.

De hecho, según el periódico 'The Times', Infantino habría ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos, que se unió a última hora a la candidatura de España y Portugal. Su intención principal sería conservar el apoyo del país africano, que este jueves 13 de agosto se ha posicionado públicamente mostrando su respaldo al actual presidente.

Marruecos y otras cinco federaciones árabes muestran públicamente su apoyo a Infantino

Este jueves 13 de agosto seis federaciones árabes se han unido para declarar su apoyo a Infantino como presidente de la FIFA, después de perder múltiples asociaciones. Entre estas seis destacan Marruecos y Qatar, además de Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán, cuyos líderes de las Federaciones han firmado una declaración en la que expresan su "pleno apoyo al señor Gianni Infantino" y reafirman su confianza "en su liderazgo y compromiso continuo con el desarrollo del fútbol a nivel mundial"

El soporte de estas seis federaciones árabes lo explican ya que aseguran que el objetivo de Infantino al proponer la privatización del Mundial es "expandir oportunidades oportunidades en todas las regiones y fortalecer el rol del deporte en unir a las personas y comunidades". Este proyecto, por el que Infantino quería vender el 20% a a fondos de inversión privados, ya ha quedado totalmente descartado, pero va a traer cola en el mandato de Infantino.

El Mundial 20230, clave en el apoyo de Marruecos a Infantino

Este apoyo de Marruecos no sorprende en absoluto, ya que tal y como adelantó 'The Times' Infantino habría prometido que la final del Mundial 2030 se celebraría en este país para seguir contando con el apoyo del país africano. El presidente de la FIFA lo desmintió rápidamente, pero cuando se oficialice qué Estadio albergará la gran final de la próxima edición de la Copa del Mundo se verá si esta información era falsa, como Infantino asegura.

La final del Mundial 2030, ¿en peligro para España?

A priori, el Santiago Bernabéu es el principal favorito como sede para celebrar la final del Mundial 2030, aunque los estadios de Marruecos suponen el mayor peligro en su candidatura. Principalmente porque Infantino necesita apoyos de cara a las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA, que se celebran el 18 de marzo de 2027 en Rabat.