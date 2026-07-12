Infantino confirma un secreto a voces: el Mundial 2030 "se estudiará con 64 selecciones"

El próximo torneo mundialista, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, podría ser ampliado todavía más tras el "éxito total" del de 2026; Infantino defiende que "el Mundial es para todo el mundo"

Gianni Infantino ha confirmado lo que era un secreto a voces: el Mundial 2030 puede ser de 64 selecciones. Así lo ha dejado caer en unas declaraciones para The Athletic donde reconoce que tras el "éxito total" del presente Mundial, donde se amplió el cupo de 32 a 48 selecciones, la opción de que todavía pueda ampliarse más es bastante real.

"Un torneo con 64 selecciones se estudiará tras el actual Mundial. El Mundial es para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica", ha dicho el presidente de la FIFA.

"Todos los países deben soñar con participar en el Mundial. El nivel de las selecciones crece en todo el mundo y, si no se da a los países pequeños la oportunidad de participar, no tendrán incentivo para seguir progresando", ha reconocido el máximo dirigente del fútbol mundial.

Cabe recordar que esta idea de un Mundial con 64 selecciones no es nueva y que se ha valorado en el pasado, aunque habrá que ver si se intenta implantar en el próximo Mundial 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos, o si bien es un proyecto más a largo plazo, quizás para el Mundial 2034 en Arabia Saudí.

Voces en contra...

Sin embargo, hay voces importantes que han mostrado públicamente su rechazo a la ampliación de selecciones en el Mundial con un calendario ya de por sí saturado de partidos entre ligas nacionales, torneos continentales y partidos con las selecciones.

Una de ellas ha sido la de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ya que avisó que creía que era una "mala" idea, así como el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, que también mostró su oposición a dicha ampliación.

Y voces a favor...

Otros como el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, sí se ha mostrado partidario de sumar 16 selecciones más, que darían cabida más países se todos los continentes, teniendo en cuenta además la particularidad que tendrá el Mundial 2030.

cordar que el próximo Mundial, aunque sus sedes oficiales son las de España, Portugal y Marruecos, tendrá una organización especial ya que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales como homenaje a los 100 años de historia de los Mundiales. Con todo, se rumorea que llegado el caso de que el Mundial 2030 fuera finalmente de 64 selecciones, estos tres países podrían ampliar sus partidos y jugarse ahí la fase de grupos de estas tres selecciones.

A vueltas con la final de 2030

Hace unos días también salió la noticia de que casi con toda probabilidad, la final del Mundial 2030 se jugaría en Marruecos y no en España, algo que ya ha desmentido el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y sobre lo que también se manifestó la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La ministra quiso aclarar que las informaciones periodísticas que apuntan a que la final del Mundial 2030 podría celebrarse en Marruecos "no son oficiales" e insistió en que en el Gobierno español va a "trabajar para que sea en España".

"No hay nada. Son informaciones que salen, no son oficiales y les puedo asegurar que este Gobierno y todo el grupo de trabajo vamos a trabajar para que la final sea en España", subrayó la ministra de Educación, en una visita a la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo.