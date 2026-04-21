Sevilla, en riesgo de perder el Mundial 2030: la FIFA exige mejoras urgentes tras el caos en La Cartuja

El Estadio La Cartuja se juega su presencia en el Mundial 2030 tras las advertencias de la FIFA por sus accesos

El caos en la Copa del Rey pasa factura a la candidatura de SevillaImago

El Estadio La Cartuja vuelve a situarse en el foco mediático, esta vez por un problema que amenaza seriamente su futuro como posible sede del Mundial 2030. La FIFA ha sido clara tras sus últimas inspecciones: los accesos al recinto deben mejorar de forma evidente si Sevilla quiere mantenerse en la carrera.

Un informe que señala el gran punto débil

Durante la reciente visita técnica realizada en marzo, los inspectores analizaron tanto el estado del estadio como su capacidad organizativa para eventos de máxima exigencia. Aunque el interior del recinto ha mejorado notablemente tras su remodelación, el problema sigue estando fuera.

El informe destaca de forma directa las deficiencias en entradas y salidas, la gestión del flujo de aficionados y la falta de un sistema eficaz para absorber grandes multitudes. La advertencia es contundente: si no se producen mejoras claras, Sevilla podría perder su condición de sede mundialista.

La final de Copa deja en evidencia las carencias

Lo sucedido en la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha reforzado las dudas. Miles de aficionados denunciaron colas interminables, accesos colapsados y desorganización generalizada.

Las quejas no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde muchos asistentes hablaron de largas caminatas, falta de señalización, escasez de sombra y controles lentos. Incluso voces reconocidas del periodismo deportivo como Manu Carreño y Juanma Castaño se hicieron eco de los problemas vividos.

Críticas contundentes desde la afición

Uno de los mensajes más duros llegó desde la Asociación Senado del Atlético, que calificó la organización como “desastrosa”. Denunciaron condiciones de acceso “penosas”, falta de recursos básicos como agua y una gestión deficiente en zonas clave como la fan zone.

Estas críticas reflejan un problema estructural que va más allá de un evento puntual: la dificultad histórica para acceder al estadio, tanto a pie como en transporte público.

Un dispositivo insuficiente ante grandes eventos

A pesar de que el Ayuntamiento de Sevilla desplegó un operativo especial con agentes policiales, voluntarios y un plan de movilidad, la percepción general fue de ineficacia. La distancia entre el centro urbano y el estadio, junto a la dependencia de desplazamientos largos, sigue siendo uno de los principales obstáculos.

Medidas como lanzaderas específicas, utilizadas en partidos del Real Betis, no se aplicaron en esta ocasión, lo que agravó aún más la situación.

Un reto urgente para seguir en la élite

El Estadio La Cartuja cuenta con un interior moderno y competitivo, pero necesita dar un salto definitivo en todo lo que rodea la experiencia del aficionado. La movilidad, accesibilidad y organización exterior se han convertido en factores decisivos.

Ahora, la continuidad de Sevilla como sede del Mundial 2030 dependerá de la capacidad de las instituciones para ofrecer soluciones reales y eficaces. La FIFA ya ha lanzado el aviso: el margen de mejora existe, pero el tiempo apremia.