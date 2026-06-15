Suecia 5-1 Túnez: Isak, Gyokeres y compañía golean para ser líderes

La selección dirigida por Graham Potter se gusta ante Túnez en un partido que estuvo más igualado en la primera parte; los suecos son primeros de grupo tras el empate de Países Bajos y Japón

Suecia es la sorprendente líder del grupo F tras golear a Túnez por 5-1 y de paso aprovechar así el empate entre Países Bajos y Japón. El combinado dirigido por Graham Potter dominó el choque desde los primeros compases en el Estadio Monterrey ante más de 50.000 espectadores y no dio opción a la sorpresa por parte de los africanos. Con dos goles de Yasin Ayari, uno de Alexander Isak, uno de Viktor Gyokeres y otro de Mattias Svanberg, los suecos mandan ahora en el grupo F.

El conjunto nórdico hizo valer su mayor calidad en el centro del campo para llevar el peso de partido pero es que además se mostraron muy efectivos de cara a la portería defendida por Chamakh, tal y como demostró a los siete minutos de juego Ayari, con un remate con su pierna diestra tras dos paradas del meta tunecino a los disparos de Isak y Gyokeres.

Pudo empatar Túnez por la vía rápida, pues a los 13 minutos desaprovechó una gran ocasión con un remate de Anis Slimane que desbarató Nordfeldt. Se vinieron arriba las 'Águilas de Cartago', que comenzaron a pisar el área rival con más asiduidad pero fue entonces cuando recibieron un segundo mazazo.

Rekik recorta distancias antes del descanso

Gyokeres lanzó la jugada con un balón hacia Isak, quien apareció por la banda izquierda para zafarse de Talbi y con su pierna derecha hacer el 2-0 con la inestimable ayuda de Chamakh, que pudo hacer mucho más.

Con el 2-0, Suecia decidió manejar el tempo del partido aunque lo pagaron viendo como antes del descanso Omar Rekik recortaba distancias con un buen remate de cabeza a pase de Hannibal Mejbri.

Túnez salió en la segunda parte dispuesta a igualar el choque pero todo se fue al traste tras un error garrafal del Skhiri, que perdía el balón en la frontal de su área ante Isak, este habilitaba a Gyokeres quien no iba a perdonar ante Chamakh.

Goleada y liderato del grupo F para Suecia

Corría el minuto 60 de partido y la ventaja de Suecia volvía a ser de dos goles. Pero este tanto fue insuperable para los tunecinos, que se fueron prácticamente del partido y en los últimos minutos acabaron encajando dos nuevos goles. En el 84', Svensson que acababa de entrar al partido, hacía el cuarto a pase de Isak y ya en el 95', Ayari, con un disparo desde fuera el área, cerraba la goleada para los suecos.

De esta forma, Suecia saltó al liderato del Grupo F, con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2. Túnez va cuarto de la clasificación con una derrota en un partido.

En la segunda jornada, el próximo sábado 20 de junio, Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, y Suecia enfrentará en Houston a Países Bajos.

- Ficha técnica:

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Viktor Lindelof, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud m.64), Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson m.90); Benjamin Nygren (Lucas Berguall m.64), Jesper Karltrom, Yasin Ayari; Alexander Isak (Anthony Elanga m.90), Viktor Gyokeres.

Túnez: Mouhib Chamakh; Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Yan Valery (Mohamed Mahmoud m.72), Mohamed Ben Hmida; Hannibal Mejbri, Rani Khedira (Ismael Gharbi m.84), Ellyes Skhiri (Elias Ahouri m.72), Anis Slimane (Firas Chaouat m.84); Elias Saad (Sebastian Tounekti m.72).

Goles: 1-0 (7') Yasin Ayari; 2-0 (30') Alexander Isak; 2-1 (43') Omar Rekik; 3-1 (60') Viktor Gyokeres; 4-1 (88') Mattias Svanberg; 5-1 (90+5') Yasin Ayari.

Árbitro: Yael Falcón. Amonestó a Rani Khedira.

Incidencias: partido del grupo F de la Copa Mundial de Fútbol, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante más de 50.000 espectadores.