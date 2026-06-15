Koeman se defiende: "No se puede empatar un partido en el que te pones por delante dos veces"

El seleccionador de Países Bajos ha quedado señalado como el gran responsable del empate contra Japón por unos cambios que han debilitado al equipo y que estaban orientados a defender y desentenderse del ataque, una apuesta que les ha salido cruz

El estreno de Países Bajos en el Mundial 2026 se ha saldado con un decepcionante empate contra Japón. Un 2-2 en el marcador que llegó tras un tanto de los nipones en el último minuto, después de un tramo final muy cuestionado de la selección neerlandesa, que perdió las ganas de competir y se dedicó a tratar de sobrevivir a los ataques de los japoneses, aunque sin éxito.

Además, no se entendieron en absoluto los cambios que realizó Donald Koeman, por lo que ha quedado señalado como el principal responsable de perder el partido. Unas sustituciones 'cobardes' en las que ha preferido centrar esfuerzos en defensa y quitar a los jugadores de ataque como Summerville, el autor del segundo gol. Una responsabilidad que él mismo siente pero de la que se defiende.

Koeman explica sus cambios después de quedar señalado como el responsable del empate de Países Bajos

Los cambios de Koeman no han salido nada bien, apostando por un juego más defensivo que no ha sido suficiente para evitar el empate de Japón. Sin embargo, el técnico neerlandés niega esta 'cobardía' y se defiende de las dudas generadas por las sustituciones. "Hay que esperar el momento oportuno. Cuando vas ganando por dos goles, quieres ganar el partido. Por eso sacamos a Aké, porque ya no presionábamos bien por las bandas" explica el ex entrenador del FC Barcelona.

"Nos superaron con facilidad en varias ocasiones. Defendimos bien, pero al final encajamos el 2-2 de forma muy desafortunada" añade el seleccionador, que también culpa a la mala suerte de este gol, ya que el segundo tanto de Japón llegó de un rebote. "No estoy decepcionado. Vi a un equipo que lo dio todo y que a ratos jugó muy bien" reconoce Koeman, al que no le preocupa un empate inicial ya que aún hay mucho camino y mucho margen de mejora, que quiere poner en práctica en su próximo enfrentamiento contra Suecia.

Koeman acepta el empate ante Japón y reconoce que son un país muy potente

"No se puede controlar todo en un partido" es la conclusión final de Koeman, que se escuda en la mala fortuna en el gol contrario. Además, quiere dejar claro que enfrente han tenido un país con muy buenos jugadores y que están construyendo un juego muy potente. "Japón es una gran selección, es un equipo excelente, capaz de ganar partidos importantes" reconoce, aunque asegura que su país fue mejor en este partido.

"Al final del partido me sentí muy decepcionado. No se puede empatar un partido en el que te pones por delante dos veces. Pero acepto el empate con deportividad" sentenció el seleccionador, que confía en que puedan resarcirse en el próximo partido.