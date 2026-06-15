Dumfries, nuevo fichaje del Real Madrid, señalado en el Mundial tras el empate de Países Bajos

El refuerzo del Real Madrid en el mercado de fichajes para la defensa ha sido uno de los jugadores que han quedado más señalados tras el empate de Países Bajos contra Japón, con bastante responsabilidad en los dos goles

El Mundial siempre es un escaparate perfecto para descubrir a nuevos talentos que suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, en el caso de Denzel Dumfries está siendo todo lo contrario, poniendo en duda su fichaje por el Real Madrid tras quedar señalado en el empate entre Países Bajos y Japón. El defensa neerlandés ha cometido varios errores en el debut de su país en esta competición y todas las miradas van hacia él.

Florentino Pérez ya confirmó que ha fichado a Denzel Dumfries como nuevo jugador del Madrid para la próxima temporada. Sin embargo, sus errores con la selección le han colocado en el centro de la diana. Además, ha estado a punto de costarle un disgusto a Japón tras un choque con Take Kubo.

Denzel Dumfries queda señalado por sus errores en los goles de Japón contra Países Bajos

El nuevo defensa del Real Madrid ha sido uno de los peores jugadores de Países Bajos en su estreno en este Mundial, quedando expuesto en los dos goles y en varias acciones más, aunque no prosperasen en el marcador. A pesar de que Van Dijk adelantó a los neerlandeses en el marcador, sólo cinco minutos después Nakamura puso el empate. Un gol que llegó por su banda después de un lento repliegue defensivo y un mal marcaje al jugador rival.

Lo malo es que en el segundo gol también tiene bastante responsabilidad. El tanto de Kamada llega de una acción a balón parado, en la que el neerlandés vuelve a perder su marca y no es contundente en el despeje, un error de él y en general de la defensa de Países Bajos, pero que permitió el gol del empate en el minuto 89.

La entrada de Dumfries a Take Kubo que preocupa a Japón

Otro de los momentos más comentados del partido ha sido el golpe que se ha llevado Take Kubo en el final de partido, por el que ha quedado dolorido y ha tenido que ser sustituido. Unas molestias que aunque no parecen ser especialmente preocupantes, sí generan incertidumbre en el equipo nipón de cara a los próximos partidos.

Dumfries quiso evitar la contra de Japón y trató de robar el balón a Kubo, una acción que acabó en un choque entre ellos y con el grito del japonés oyéndose en el AT&T Stadium, aunque el defensa no vio la cartulina. En el minuto 71, el centrocampista de la Real tuvo que abandonar el partido y posteriormente colocarse una bolsa de hielo para aliviar las molestias.