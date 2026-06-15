Países Bajos 2- 2 Japón: Koeman deja escapar la victoria y Kamada tira de épica con un gol en el 89

Un gol en el último minuto de Kamada arruinó la victoria de Países Bajos, que no estuvo lo suficientemente contundente en defensa en los últimos minutos, dejando muy señalados a Ronald Koeman y Denzel Dumfries

Épico arranque de Mundial para el Grupo F. Países Bajos y Japón tenían la responsabilidad de dar inicio a la jornada 1 de su grupo, con el que es el choque más interesante de su cuadro y que se ha saldado con un empate de locura. No por un partido especialmente brillante, con una primera parte bastante floja, pero sí con unos últimos minutos de máxima igualdad.

Los países que dirigen Ronald Koeman y se han repartido un punto tras un final de partido en el que dio la sensación de que los neerlandeses dejaron escapar la victoria al desentenderse del juego y dedicarse sólo a defender las jugadas de Japón. Ahora quedan a la espera del enfrentamiento entre Suecia y Túnez, sus rivales en el grupo, para decidir las posiciones tras esta primera jornada.

Países Bajos y Japón se reparten un punto en su debut en el Mundial 2026

La primera parte no ha tenido mucho que comentar, con los dos países sin crear mucho peligro aunque sí algunas ocasiones. Fue Países Bajos el que comenzó el encuentro con el dominio de balón mientras que los nipones se mantenían en defensa, haciendo imposible el avance para sus rivales. Aún así, también hubo algunas acciones de peligro del equipo de Hajime Moriyasu. Pero en general, una primera parte bastante floja.

Todo lo contrario a lo que fue la segunda parte, cuando ya sí se animó el partido. Sólo seis minutos necesitó Países Bajos para estrenar el marcador y ponerse por delante gracias a un elegante gol de Virgil van Dijk, que aprovechó que no tenía a ningún japonés marcándole y peinó un centro perfectamente para ajustarlo al palo. Sin embargo, cinco minutos duró la alegría a la 'naranja mecánica', con Keito Nakamura poniendo las tablas en el minuto 57.

El centrocampista ya llamó a la puerta de Bart Verbruggen aunque sin éxito, pero esta vez sí ha podido completar su gol para empatar el partido. Sin embargo, después de varias acciones peligrosas del equipo que dirige Ronald Koeman, Crysencio Summerville pudo poner el 2-1 y volver a adelantar a Países Bajos. El centrocampista anotó justo después de recibir una tarjeta amarilla por cortar una contra muy peligrosa, por lo que hizo dos acciones clave en pocos minutos, especialmente con el tanto en el minuto 64.

Países Bajos deja escapar la victoria ante el gol en los últimos minutos de Kamada

El problema es que desde este gol y tras algunas acciones más, los neerlandeses empezaron a desentenderse del balón y a centrarse en defenderse de los ataques de Japón. Una sensación que Ronald Koeman reforzó desde el banquillo, con unos cambios poco lógicos ante un resultado que aún no estaba decidido. Un juego muy peligroso que se saldó con el gol de Kamada, quién le dio de rebote tras el remate de Ogawa. Un gol en el minuto 89 que dejó fundido a los Países Bajos y que ha quedado al descubierto a la defensa neerlandesa, concediendo un gol de cabeza frente a una selección como Japón, que no destaca precisamente por el juego aéreo por la baja altura de sus jugadores.

Preocupación en Japón por el golpe y el cambio de Take Kubo

El final de partido ha sido un gran resultado para Japón, que ha conseguido poner el empate y salvar un punto en los últimos minutos del encuentro, pero hay un detalle que les preocupa. Se trata de la sustitución de Take Kubo, que abandonó el terreno de juego dolorido tras un golpe en una jugada, con un grito del jugador de la Real Sociedad que se escuchó en el AT&T Stadium.