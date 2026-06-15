Colocan al Betis tras la pista de dos de las revelaciones de México en el Mundial: Érik Lira y Brian Gutiérrez

El conjunto verdiblanco renovará su sala de máquinas, donde puede que no solo salgan Sergi Altimira y Nelson Deossa, y desde el país azteca no han tardado en encartar a los dos acompañantes de Ávaro Fidalgo en el centro del campo de Javier Aguirre

La disputa del Mundial siempre suele ralentizar el mercado de fichajes. Pero al mismo tiempo, también es habitual que aquellos futbolistas que lucen en su escaparate no tarden en ser vinculados con diferentes equipos. Así sucede con una de las anfitrionas del torneo, México, que tras su buen debut ante Sudáfrica, saldado con 2-0, ya ve cómo dos de sus piezas han sido relacionadas con el Real Betis de cara a un posible salto a Europa. Tiene mucho que ver también que los verdiblancos busquen reestructurar su centro del campo, así como el conocimiento de la dirección deportiva heliopolitana sobre un mercado en el que hace solo unos meses pescó a Álvaro Fidalgo, procedente del América.

Posibles salidas y relevos en el centro del campo del Real Betis

Junto al 'Maguito', Javier Aguirre alineó en el estreno del combinado azteca a Érik Lira y Brian Gutiérrez para formar un trivote que ha recibido muchos elogios. Y ambos han sido colocados en el radar bético. Dos jugadores que serían del gusto de Manu Fajardo ante las deseadas salidas de Sergi Altimira, pendiente de una oferta del RB Leipzig tras elevar la suya el Sporting de Portugal, y Nelson Deossa, por el que River Plate no llega de momento a las cantidades deseadas. Junto a ellos ellos, también está en el aire la continuidad de Amrabat, por el que el Fenerbahçe promete "negociar duro", e incluso Lo Celso.

Todo ello obliga a estar atentos al mercado de centrocampistas y en las últimas semanas han venido sonando con más o menos fuerza nombres como los del joven brasileño Kaick da Silva y otros con experiencia en LaLiga, como Samú Costa, Luis Milla, Ounahi y, por supuesto, Dani Ceballos, con diferentes perfiles, como sucede con los dos internacionales mexicanos ahora vinculados.

Erik Lira, el 'Pitbull' de México al que Cruz Azul daría facilidades

Así, Érik Lira ha sido alabado por su gran trabajo en la contención, siendo apodado como el 'Pitbull' del 'Tri'. Un recuperador de balones que no solo aporta inteligencia táctica, sino que ha mejorado mucho en la salida de balón, presentando en el debut mundialista un alto acierto de porcentaje en el pase (42 de 45). Por ello, la cadena ESPN no ha tardado en recordar que varios clubes europeos siguiéndolo, después de que meses atrás ya lo relacionase con Benfica y Feyenoord, apuntando también el interés de LaLiga, en concreto del Valencia y el Sevilla FC, aunque a todos luces se trata de un jugador inalcanzable para los nervionenses en su actual situación.

A sus 26 años, Érik Lira tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, y tiene contrato hasta junio de 2029 con el Cruz Azul, con el que viene de proclamarse campeón del Clausura 2026. Un éxito que hará que su actual club le dé facilidades para poder cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente, según el citado medio, aunque obviamente tampoco será un traspaso barato.

Brian Gutiérrez, un joven 'cerebro' forjado en Estados Unidos

Según la web mexicana Soy Fútbol, junto a él, el Real Betis también habría puesto sus ojos en Brian Gutiérrez, que a su vez sobresale por su visión de juego y su último pase. Un perfil ofensivo que cuadraría por Nelson Deossa, que también arribó hace solo un año de la Liga MX. En su caso, además, la apuesta por el mediocentro nacido en Illinois sería con vistas al futuro, pues solo tiene 22 años, alcanzando ya una tasación de 8 millones.

Se da la circunstancia de que Brian Gutiérrez apenas lleva unos meses en el fútbol mexicano, pues fue el pasado enero cuando Chivas lo firmó por 4,25 millones de euros procedente del Chicago Fire de la MLS, donde acumuló una importante experiencia pese a su juventud. De hecho, fue internacional absoluto por Estados Unidos antes de cambiar de selección, viendo cómo la confianza de Javier Aguirre le ha colocado definitivamente en el escaparate, como a su compañero. Incluso se apunta que el Real Betis podría ofrecer 21 millones de euros por ambos, aunque hablar de cantidades se antoja apresurado. Con su buena puesta en escena en el Mundial, lo que no es extraño es que los vigilen desde Europa.