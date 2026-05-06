Betis, Brentford y Chelsea, tras la pista del pivote brasileño del Dallas Kaick da Silva

El canterano de Gremio, de 20 años, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 (con un año más opcionales) con la franquicia texana de la MLS, que desembolsó 3,7 millones hace un año y le ha fijado una cláusula de 20

El Real Betis está entre los clubes interesados en Kaick da Silva, prometedor pivote brasileño del FC Dallas, que hace algo más de un año desembolsó 3,7 millones de euros para sacarlo del Gremio, pendiente de su próximo movimiento al retener un 20% de los derechos económicos del centrocampista carioca. Informa RTI Esporte de que Brentford y Chelsea se encontrarían igualmente tras la pista de un futbolista de 20 años que cuenta con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y contrato con la franquicia texana hasta el 30 de diciembre de 2028, con un año más opcional.

Titular en nueve de las once jornadas disputadas este curso en la MLS y participante en las otras dos, Kaick da Silva saldó la campaña de su debut en Estados Unidos con 2.648 minutos en su haber, distribuidos en 40 partidos, en los que anotó tres goles. De 1,75, buenos recursos técnicos y gran despliegue físico, el suramericano ha llamado poderosamente la atención por su personalidad y su proyección, especulándose cada vez con más fuerza sobre su salto a Europa, que no tardará en producirse, habida cuenta del potencial financiero de alguno de sus primeros pretendientes.

Pendientes de Altimira, Amrabat y Deossa

El Real Betis acudirá al mercado este verano en busca de un mediocentro defensivo, pues solamente Marc Roca, el reubicado Pablo Fornals y el recién llegado Álvaro Fidalgo parecen tener asegurada su presencia en la plantilla durante la temporada 25/26. Habrá que ver la decisión con Nelson Deossa, con un rendimiento decepcionante tras una inversión superior a los 12 millones de euros. También si se puede retener, como es la idea, a Sofyan Amrabat, por el que ya hay conversaciones abiertas con el Fenerbahçe que dependen también de si la clasificación para competición europea es para Europa League o para Champions League. Por último, por Sergi Altimira se escucharán ofertas en clara búsqueda de plusvalías.

Extracomunitario y, por ahora, sin hueco hipotético en la plantilla verdiblanca

Los tres cupos extracomunitarios de la plantilla del Real Betis están ocupados en este momento. De esta forma, los brasileños Natan de Souza y Antony Matheus dos Santos, así como el colombiano Nelson Deossa, son los agraciados, aunque el central y el mediocentro no tienen segura su continuidad el próximo ejercicio: el primero, por la expectación y el caché adquiridos en el mercado, que podrían asegurar una buena plusvalía; el segundo, por su bajo nivel y la posibilidad de recuperar la alta inversión realizada.

Por lo anterior, el delantero uruguayo Gonzalo Petit se quedó sin sitio, teniendo que ser cedido a CD Mirandés y, en la segunda vuelta, al Granada CF. Además, se hablaba de la opción de repetir la fórmula con el también prometedor pivote argentino Mikel Amondarain de 21 años de Estudiantes de La Plata que el conjunto verdiblanco podría reclutar para soltar inmediatamente a préstamo en pos de su fogueo y adaptación al fútbol español. Un juego de piezas con el que hay que contar a la hora de pensar en Kaick da Silva.