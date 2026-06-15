Grupo G de Bélgica en el Mundial 2026: calendario completo, favoritos, estrellas y claves para avanzar a octavos

El Grupo G del Mundial 2026 enfrenta a una de las favoritas para avanzar con autoridad, Bélgica, contra tres selecciones que buscarán aprovechar cualquier oportunidad para clasificarse. Egipto e Irán parten como aspirantes al segundo puesto, mientras que Nueva Zelanda intentará convertirse en una de las sorpresas del torneo

El Grupo G del Mundial 2026 presenta una combinación de estilos y aspiraciones muy distintas. Bélgica llega como cabeza de serie y favorita para terminar en el primer puesto, mientras que Egipto e Irán aparecen como los principales aspirantes a acompañar a los europeos en la fase eliminatoria. Nueva Zelanda completa una zona en la que cada punto puede resultar decisivo para definir la clasificación.

Equipos del Grupo G

Las cuatro selecciones que competirán en el Grupo G son:

• Bélgica• Egipto• Irán• Nueva Zelanda

Cada una llega al torneo con objetivos muy distintos, desde la candidatura de Bélgica al liderato hasta la ilusión de Nueva Zelanda por dar la sorpresa.

Calendario y partidos del Grupo G

• Primera jornada

Bélgica - Egipto: 15 de junio de 2026 en el Lumen Field, Seattle.

Irán - Nueva Zelanda: 15 de junio de 2026 en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

• Segunda jornada

Bélgica - Irán: 21 de junio de 2026 en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

Nueva Zelanda - Egipto: 21 de junio de 2026 en el BC Place, Vancouver.

• Tercera jornada

Egipto - Irán: 26 de junio de 2026 en el Lumen Field, Seattle.

Nueva Zelanda - Bélgica: 26 de junio de 2026 en el BC Place, Vancouver.

Favoritos del Grupo G

Bélgica: Los Diablos Rojos parten como claros favoritos gracias a la calidad de su plantilla y a la experiencia acumulada en grandes torneos internacionales. La selección europea aspira a terminar líder del grupo y evitar sorpresas en la primera fase.

Su estrella es Kevin De Bruyne , principal referencia ofensiva y creativa. El centrocampista, actualmente en el Manchester City, continúa siendo uno de los mejores pasadores del mundo. Su capacidad para generar ocasiones, filtrar balones entre líneas y dominar el ritmo de los partidos será clave para los Diablos Rojos. Junto a él destacan Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica, y Jeremy Doku, uno de los extremos más desequilibrantes del torneo.

Egipto: La selección africana confía en su talento ofensivo para competir por la clasificación. Su objetivo es superar por primera vez una fase de grupos mundialista.

La gran estrella es Mohamed Salah, delantero del Liverpool FC. A sus 33 años sigue siendo el futbolista más determinante de África. En la temporada 2025-26 suma11 goles en todas las competiciones con el Liverpool, además de mantener un papel decisivo en la creación ofensiva del conjunto inglés. Salah genera gran parte del peligro egipcio gracias a su velocidad, capacidad de definición y liderazgo. Omar Marmoush, otro atacante con capacidad para romper defensas en transición.

Irán: Irán vuelve a presentarse como un equipo sólido y difícil de derrotar. Su organización táctica y capacidad competitiva lo convierten en un rival incómodo para cualquier selección.

La figura del equipo es Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos FC. El atacante llega al Mundial tras marcar 16 goles en 39 partidos durante la temporada y sigue siendo el principal referente ofensivo de la selección iraní. Además de su capacidad goleadora, Taremi destaca por su juego de espaldas y su capacidad para asociarse cerca del área rival, aspectos fundamentales en el sistema de Irán.

Nueva Zelanda: Nueva Zelanda llega como la selección con menos opciones sobre el papel, pero intentará competir hasta el final y aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Su gran referencia es Chris Wood, delantero del Nottingham Forest y capitán de los All Whites. A sus 34 años continúa siendo el líder del equipo y la principal amenaza ofensiva de la selección oceánica.

Nueva Zelanda basa gran parte de su juego en los centros laterales y el balón parado, donde Wood resulta especialmente peligroso gracias a su poderío aéreo. Si los oceánicos quieren sorprender en el Grupo G, gran parte de sus opciones pasarán por la eficacia de su capitán frente al gol.

Esta versión aporta contexto táctico, porcentajes de clasificación, clubes actuales y estadísticas recientes, algo más propio de una previa de Mundial que una simple enumeración de estrellas.

Bélgica es la gran favorita para liderar el Grupo G, mientras que Egipto e Irán protagonizan una de las luchas más abiertas por la clasificación en todo el Mundial 2026.