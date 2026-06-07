Problema a la vista en el Mundial 2026: Irán denuncia que no ha recibido visados para toda la expedición por parte de Estados Unidos

Desde el país persa aseguran que Estados Unidos no ha concedido visas para toda la delegación iraní, aunque sí para todos los futbolistas de la selección

Vuelve a ponerse en primera línea de batalla la polémica entre Estados Unidos e Irán a las puertas de comience el Mundial de 2026. Según han informado este fin de semana varias medios iraníes, Estados Unidos no ha emitido visados para todos los miembros de la delegación de la selección nacional de fútbol de Irán para el Mundial de 2026 que se disputará en territorio estadounidense, Canadá y México.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, indicó que si bien todos los jugadores han recibido visados para entrar en territorio estadounidense, por lo que podrían competir sin ningun tipo de problema burocrático, no ha sido así para algunos miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI).

Entre ellos se encuentra el secretario general de la FFI, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección; Mehdi Kharati; el director de comunicación; Mohsen Motamedkia; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Durante semanas hubo bastante incertidumbre por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores recibirían autorización para ingresar al país donde disputarán la fase de grupos.

Estados Unidos confirma los visados para lrán

Este mismo sábado, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunciaba que se habían emitido las visas para la selección nacional de fútbol iraní, aunque no informó de que no se habían otorgado a algunos miembros del equipo técnico y la federación, mientras que Tasnim ha informado que las autoridades iraníes continúan trabajando para obtener visados para todos los miembros de la delegación del país persa.

El 'Team Melli', como se conoce en el país a la selección de fútbol, tiene su campamento base en Tijuana (México), después de que la FIFA aprobara el cambio desde la sede prevista en Tucson (Arizona) tras la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán.

Irán está encuadrada en el grupo G, en el que jugará contra las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Los dos primeros encuentros los disputará en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle, todos en Estados Unidos.

De Antalya a Tijuana

La selección iraní ha estado concentrada en Antalya (Turquía) desde el pasado 18 de mayo y ya está en su campo base de Tijuana, desde donde se desplazará a Los Ángeles y Seattle para disputar sus tres partidos del Grupo G, el 15 de junio contra Nueva Zelanda, el 21 ante Bélgica y el 26 frente a Egipto.

Habibollahzadeh subrayó que estas facilidades han sido clave para evitar contratiempos en la planificación del equipo que, no obstante, sigue sin tener los visados para entrar en Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha asegurado que Irán jugará el Mundial 2026 y el presidente Donald Trump afirmó en que si lo dijo su 'amigo' Gianni "está bien, hay que dejarlos jugar", pero con los dos países enfrentados en un conflicto armado desde febrero, y sin que acabe de concretarse un acuerdo de paz, las autoridades estadounidenses aún no han garantizado la presencia el Team Melli en su país.El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que supone la cuarta ocasión en que América del Norte acoge el torneo, y por primera vez incluye la presencia de 48 selecciones y la disputa de 104 partidos en el total del torneo.