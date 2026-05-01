"Uno de los Mundiales más tensos de la historia": la advertencia de Javier Villamor sobre Estados Unidos, Irán y la seguridad del torneo

En una entrevista con ESTADIO Deportivo, el analista geopolítico alerta del choque entre fútbol, guerra y diplomacia en el próximo Mundial 2026, donde la FIFA queda en el centro del debate internacional

A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, el mayor de la historia por número de Selecciones, el foco ya no está solo en el balón. La tensión internacional, los conflictos abiertos y la presión política están marcando el ambiente previo a un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, el periodista y analista geopolítico Javier Villamor Cantera analiza para ESTADIO Deportivo los riesgos, contradicciones y escenarios que rodean al campeonato. Su diagnóstico es claro: el fútbol convivirá con una realidad mucho más compleja de lo habitual.

El riesgo de atentados en Estados Unidos durante el Mundial

El debate sobre la seguridad ha ganado protagonismo en las últimas semanas. Sin embargo, Villamor descarta un escenario extremo como un ataque organizado durante el torneo: “Sería descabellado que Irán planteara siquiera un atentado en suelo estadounidense en mitad de un Mundial”.

El analista insiste en que este tipo de eventos son escaparates globales, donde cualquier acción violenta tendría un impacto internacional inmediato: “Atentar en un evento deportivo mundial no tiene sentido porque es un escaparate para todos”.

Aun así, reconoce que el contexto obliga a elevar al máximo las medidas de seguridad, especialmente en un país donde la amenaza interna también forma parte del debate.

FIFA, Gianni Infantino y el uso político del fútbol

El papel de la FIFA vuelve a estar en el centro de la polémica. Villamor no duda en señalar que el fútbol lleva años siendo utilizado como herramienta política. “Se utiliza como una herramienta de marketing, lo vimos en Qatar 2022”, recordaba el periodista.

Villamor recuerda que otros grandes eventos han servido como escaparate de poder, mencionando precedentes claros en la historia reciente: “También pasó en los Juegos Olímpicos de China, donde se proyectó una imagen determinada pese a las críticas”.

En su opinión, el Mundial 2026 no será una excepción, aunque el contexto es mucho más delicado por la situación internacional actual.

Estados Unidos, Irán y la doble vara de medir en el fútbol internacional

Uno de los puntos más controvertidos es la participación de Irán en un torneo organizado principalmente por Estados Unidos, país con el que mantiene un conflicto abierto.

Villamor pone el foco en lo que considera una contradicción evidente dentro del sistema internacional: “Rusia no puede participar por la guerra en Ucrania, pero Estados Unidos e Israel sí tras atacar a otro país soberano”.

El analista va más allá y señala el desequilibrio de poder como clave para entender estas decisiones: “Estados Unidos es el imperio realmente existente y no va a sufrir presión política en este sentido”.

México, Jalisco y la preocupación por la seguridad en el Mundial 2026

Más allá de Estados Unidos, Villamor identifica otro foco de preocupación claro: México, especialmente por la situación en regiones como Jalisco.

El analista distingue entre la seguridad institucional estadounidense y el riesgo percibido en territorio mexicano: “Estados Unidos no es tanto el foco de riesgo institucional, pero sí México”.

En su opinión, el Mundial servirá también como herramienta política para reforzar la imagen del país anfitrión: “Trump utilizará el patriotismo estadounidense para proyectar una imagen de fuerza durante el torneo”.

Donald Trump, presión política y el control sobre la FIFA

La figura de Donald Trump aparece de forma constante dentro del Mundial. El presidente estadounidense, según explica Villamor, tendrá un papel clave en la gestión del evento.

El periodista no duda en señalar la influencia directa del poder político sobre las instituciones deportivas: “Si Trump quiere, puede destruir el puesto de Infantino en la FIFA”.

Villamor describe un escenario en el que la supuesta neutralidad del deporte queda en entredicho: “Las caretas se están cayendo y el poder político es más visible que nunca”.

El Mundial 2026, un evento bajo presión diplomática global

Más allá de la seguridad o la organización, Villamor define este Mundial como un escenario de confrontación política a gran escala.

El caso de Irán es especialmente significativo, tras la negativa de la FIFA a cambiar su sede de Estados Unidos a México durante la fase de grupos. Villamor lo tiene claro, esta decisión viene de un pulso de Trump, donde concederle la petición a la Selección iraní dejaría en mal lugar al país: “Todo es política, todo es diplomacia, cualquier decisión se interpreta como una victoria o una derrota”.

Además, advierte del uso que puede hacerse de las delegaciones deportivas como herramientas de presión internacional, como ya ocurrió con la Selección iraní femenina.

El análisis del experto concluye con una idea contundente. Para Villamor, el Mundial 2026 no puede compararse con ningún otro en términos de contexto global. “Posiblemente sea uno de los eventos deportivos más tensos de la historia”.

El analista recuerda que, a diferencia de otros momentos históricos, ahora hay varios países implicados en conflictos activos que coincidirán en el torneo: “Hay países en guerra que van a participar, y todo lo que ocurra tendrá impacto internacional”.

La Selección española y el conflicto entre Donald Trump y Pedro Sánchez

Finalmente, en clave española, Villamor señala que un hipotético triunfo de la Selección española en suelo estadounidense tendría una lectura inevitable más allá del deporte.

En un contexto de tensión entre el presidente español, Pedro Sánchez, y Donald Trump, el analista apunta que “el deporte también es diplomacia y todo lo que se gane en el terreno de juego es una victoria en el campo de batalla”, aunque matiza que no se espera una utilización directa desde el Gobierno español: “No estamos en posición de fuerza como para usarlo políticamente, pero sí sería un respaldo simbólico”.

Por todo ello, el Mundial 2026 no solo se jugará en los estadios, sino también en el tablero geopolítico global. Entre tensiones, intereses y propaganda, el fútbol volverá a ser algo más que deporte. Y, como advierte Villamor, todo lo que ocurra dentro y fuera del campo tendrá consecuencias mucho que van más allá del deporte.