Donald Trump trata de 'eliminar' a Irán del Mundial para meter a Italia

Una propuesta polémica desde el entorno político de Estados Unidos plantea que Italia podría sustituir a Irán en el Mundial, desatando un intenso debate en la FIFA

Trump reabre el debate político en el fútbol con su propuesta para el MundialImago

Una controvertida iniciativa ha generado debate internacional después de que un enviado cercano al entorno de Donald Trump planteara a la FIFA la posibilidad de que Italia sustituya a Irán en el Mundial de este verano. La propuesta, según reveló el Financial Times, habría sido trasladada también al presidente del organismo, Gianni Infantino, en un contexto de alta tensión política y diplomática.

El argumento principal se basa en el prestigio histórico de la selección italiana, que cuenta con cuatro títulos mundiales, y en el deseo personal del emisario, el empresario Paolo Zampolli, de ver a la Azzurra en una cita organizada en territorio estadounidense.

Italia como pieza diplomática y deportiva

Zampolli defendió que la presencia de Italia tendría un valor simbólico y deportivo mayor, especialmente tras la ausencia del combinado transalpino en los últimos torneos internacionales. La propuesta también se interpreta como un intento de reforzar vínculos diplomáticos entre Estados Unidos e Italia, en un momento de cierta tensión política.

Sin embargo, analistas internacionales consideran la iniciativa poco realista y fuera de los marcos habituales de la FIFA, especialmente por los plazos y el contexto del torneo.

Irán, seguridad y polémica internacional

El debate se intensifica debido a la situación de Irán, que en un principio expresó dudas sobre su participación tras diversos conflictos geopolíticos, aunque posteriormente confirmó su presencia. La federación iraní incluso llegó a plantear jugar en sedes alternativas como Canadá o México, opción que fue rechazada por la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial, a través de Gianni Infantino, ha sido claro al afirmar que Irán mantiene su plaza por méritos deportivos y que no existe intención de modificar la clasificación.

FIFA y la regla de la clasificación deportiva

El reglamento de la FIFA establece que solo en circunstancias excepcionales podría sustituirse a una selección clasificada. Aun así, la postura oficial del organismo es respetar el sistema de clasificación, lo que refuerza la idea de que la propuesta de cambio no tendría recorrido deportivo real.

Infantino ha insistido en que el torneo debe mantenerse al margen de presiones políticas, subrayando que “los equipos clasificados deben participar”.

Un debate que mezcla fútbol y política

La iniciativa ha reabierto el debate sobre la influencia de la política en el fútbol internacional. Mientras algunos ven la propuesta como una simple declaración simbólica, otros la interpretan como un intento de interferir en la estructura competitiva del Mundial.

Por ahora, tanto la FIFA como las federaciones implicadas mantienen sus posiciones: Irán jugará el Mundial si así lo confirma su clasificación deportiva, mientras Italia deberá seguir buscando su regreso en el terreno de juego.