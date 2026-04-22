La dieta extrema de Haaland que explica su físico descomunal

Erling Haaland vuelve a acaparar miradas por su físico y su exigente dieta de 6.000 calorías diarias

El impactante físico de Erling Haaland ha vuelto a ser tema de conversación tras una imagen que dio la vuelta al mundo después del duelo entre el Manchester City y el Arsenal. Más allá del resultado, lo que realmente llamó la atención fue su imponente musculatura, fruto de una disciplina férrea y una alimentación poco convencional.

Con casi dos metros de altura, el delantero noruego exhibe un físico que no es casualidad, sino el resultado de un estilo de vida basado en el cuidado extremo del cuerpo.

Una dieta de 6.000 calorías al día

Uno de los pilares de su rendimiento es su alimentación. Haaland sigue una dieta que puede alcanzar las 6.000 calorías diarias, una cifra muy superior a la media habitual. Su menú va mucho más allá de lo típico en el deporte, incluyendo carne roja, grandes cortes a la parrilla, miel natural y abundante leche.

Pero lo que más sorprende es su apuesta por alimentos menos comunes, como el corazón y el hígado, considerados por expertos como auténticos superalimentos por su riqueza en nutrientes. El propio jugador ha defendido esta elección, destacando la importancia de consumir productos de calidad y lo más naturales posible.

Equilibrio entre disciplina y gustos personales

A pesar de su estricta rutina, Haaland también se permite ciertos caprichos. Entre ellos, ha reconocido su gusto por los kebabs, demostrando que incluso en una dieta tan exigente hay espacio para pequeños placeres.

Su alimentación diaria incluye desayunos con huevos, pan de masa madre y café, así como platos equilibrados con pescado, arroz y verduras. Todo está diseñado para ofrecerle la energía necesaria en un deporte de alta exigencia.

Más allá de la comida: recuperación al detalle

El cuidado físico de Haaland no se limita a la dieta. Su rutina incluye métodos avanzados de recuperación como baños de hielo, sesiones de sauna y terapia de luz roja. Estas prácticas buscan optimizar el rendimiento y acelerar la recuperación tras entrenamientos y partidos.

Además, el delantero presta especial atención a la movilidad y flexibilidad, aspectos clave para mantener su rendimiento pese a su envergadura. Este enfoque integral le permite mantenerse en la élite del fútbol mundial.

Un físico que refleja su filosofía

La imagen que ha reavivado el interés por su dieta no solo muestra músculos, sino también marcas del esfuerzo: arañazos, golpes y cicatrices propios de la exigencia de la competición.

Para Haaland, el éxito no depende únicamente del talento, sino de todo lo que hay detrás: alimentación, descanso y disciplina diaria. Su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo el trabajo invisible fuera del campo puede marcar la diferencia dentro de él.

El secreto del rendimiento de élite

En definitiva, el delantero del Manchester City representa una nueva generación de futbolistas que llevan el cuidado físico al límite. Su combinación de nutrición exigente, entrenamiento constante y recuperación avanzada explica por qué sigue siendo uno de los jugadores más dominantes del panorama actual.