Inglaterra sufre un contratiempo en el Mundial 2026: roban su material de entrenamiento

Inglaterra aún no ha debutado en el Mundial pero ya ha sufrido un primer contratiempo en su preparación al quedarse sin materiales de entrenamiento debido a un robo, que ha dejado al descubierto la seguridad de la organización

El Mundial 2026 ya ha comenzado y todos los ojos están puestos en lo que ocurre en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en una competición tan importante hay tiempo para mucho más que fútbol y este sábado 13 de junio la seguridad de este torneo ha quedado al descubierto. La selección de Inglaterra ha denunciado un importante robo antes de su estreno mundialista, que será el próximo 17 de junio.

Los ingleses se han encontrado con que han robado su material de entrenamiento, siendo la pérdida más destacada la de las botas de los jugadores, aunque también van en el lote los balones oficiales del Mundial y diferente equipamiento del cuerpo técnico para llevar a cabo la preparación de los futbolistas.

Los futbolistas de Inglaterra sufren el robo de sus botas antes de su debut en el Mundial 2026

Futbolistas como Harry Kane o Jude Bellingham han sufrido un contratiempo al descubrir que han robado sus botas y diferentes materiales de entrenamiento más. De hecho, el principal problema está en que al equipo sólo le queda un balón para llevar a cabo sus entrenamientos. Además, también han sustraído equipo de análisis de alta tecnología e incluso camillas médicas, desvalijando todo el material de Inglaterra.

Así ha sido el robo a Inglaterra en el Mundial

Este robo se produjo durante el desplazamiento del país inglés hasta la sede oficial en la que se concentrarán durante el Mundial. Concretamente, el equipo de entrenamiento estaba siendo trasladado desde el campamento de preparación en el que el equipo ha estado entrenando en Florida hasta el Swope Soccer Village, el que va a ser su centro de entrenamiento en Misuri, cuando fue asaltado.

La Policía de Kansas ya está investigando el incidente y tiene dos detenidos, pero aún buscan más responsables de este robo a una de las selecciones candidatas para pelear por el título. Mientras tanto, los ingleses sufren un contratiempo en su preparación hasta que la organización le dé un nuevo suministro de material.

Inglaterra debuta contra Croacia en el Mundial 2026

Mientras la Policía busca a los culpables y la seguridad del torneo estudia cómo han podido dejar que esto ocurra y las forma para ponerle solución, Inglaterra seguirá entrenando hasta su estreno mundialista, que no será hasta el día 17. El equipo que dirige Thomas Tuchel va a ser uno de los últimos en debutar en esta competición ya que forman parte del Grupo L, el último de estos doce grupos, que van iniciando su andadura por orden alfabético. La selección de Inglaterra se estrenará contra Croacia, el otro país más destacado de su grupo.