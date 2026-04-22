Salen a la luz los jugadores implicados en el escándalo de las escorts en la Serie A

La investigación de la Guardia di Finanza revela una red vinculada a ocio nocturno y escorts en Milán, con más de 60 deportistas señalados como clientes en un caso que ya sacude al fútbol italiano

La investigación de la Guardia di Finanza ha destapado una trama que conecta el ocio nocturno de Milán con futbolistas de élite, incluidos jugadores de la Serie A. Según la prensa italiana, más de 60 deportistas aparecen en el sumario.

Aunque los nombres han salido a la luz, las autoridades no investigan a los jugadores, ya que el pago por servicios sexuales no constituye delito. El foco está en la red que organizaba y explotaba estos encuentros, según La Gazzetta dello Sport.

Una red de lujo en el corazón de Milán

El caso gira en torno a una organización que operaba bajo la apariencia de agencia de eventos, ofreciendo fiestas exclusivas en discotecas y hoteles de lujo de Milán. Según la investigación, estas veladas incluían servicios adicionales como acompañantes y consumo de sustancias como el óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’.

Las pesquisas apuntan a que la red habría generado más de un millón de euros, quedándose con hasta el 50% de los beneficios derivados de los servicios ofrecidos por las escorts. Las jóvenes, en muchos casos, recibían el dinero en efectivo a través de intermediarios.

Nombres conocidos del fútbol europeo

Entre los nombres filtrados aparecen figuras reconocidas del fútbol europeo. Destacan el exjugador Dejan Stanković y el joven talento Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo Maldini, junto a una larga lista de futbolistas mencionados en llamadas o agendas.

También surgen referencias a jugadores vinculados al Inter de Milán como Alessandro Bastoni o Milan Škriniar, y al AC Milan con nombres como Rafael Leão u Olivier Giroud.

Además, las investigaciones mencionan posibles conexiones con futbolistas de clubes como la Juventus, Atalanta o Lazio, y referencias indirectas a jugadores como Riccardo Calafiori o Dusan Vlahovic.

Una clientela amplia y difícil de delimitar

Según los documentos filtrados, la red no solo operaba con futbolistas locales. También aprovechaba la presencia de equipos visitantes en Milán para captar clientes entre jugadores de otros clubes europeos. Incluso aparece en las escuchas la mención a un piloto de Fórmula 1, lo que refleja el alcance de la organización en el mundo del deporte.

Sin embargo, las autoridades subrayan que la inclusión de estos nombres no implica culpabilidad. Muchos aparecen únicamente como referencias o contactos, por lo que su grado de implicación real sigue siendo incierto.

Funcionamiento interno de la organización

Las jóvenes eran reclutadas como modelos o relaciones públicas para animar las fiestas, pero algunas eran posteriormente presionadas para ofrecer servicios sexuales remunerados, según la investigación.

El sistema incluía el uso de apartamentos privados para garantizar discreción, evitando hoteles convencionales donde los deportistas pudieran ser reconocidos.

Un caso que golpea la imagen del fútbol

Aunque los futbolistas no están siendo investigados, el escándalo ha generado un fuerte impacto mediático en Italia. La posible implicación de jugadores de clubes como Inter y Milan ha puesto el foco sobre la vida extradeportiva de los profesionales.

El caso sigue abierto y se centra en los responsables de la red, acusados de asociación ilícita, explotación de la prostitución y blanqueo de capitales.

A medida que avanzan las investigaciones, se espera que surjan más detalles sobre una trama que ha sacudido al fútbol italiano y que podría tener repercusiones a nivel internacional.