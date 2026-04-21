Cristiano Ronaldo podría jugar junto a su hijo en Al Nassr la próxima temporada

El club saudí estudia subir a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo en los entrenamientos del próximo curso, una decisión que podría unir a padre e hijo y generar un impacto histórico en el fútbol

El Al Nassr estudia incorporar a Cristiano Ronaldo Jr. a los entrenamientos del primer equipo a partir del próximo verano. El joven delantero, que cumplirá 16 años en junio, está siendo evaluado por el club saudí.

Según el medio Alweeam News, la decisión se tomará al final del curso, cuando la entidad analice su evolución deportiva y determine si está preparado para aportar valor técnico en la élite, ofreciendo la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo junto a su hijo en el fútbol profesional.

Al Nassr valora un movimiento con impacto deportivo e histórico

El posible salto de Cristiano Ronaldo Jr. al entorno del primer equipo no es una decisión menor. En el club saudí quieren estudiar si el joven atacante está listo para comenzar a integrarse en un vestuario de máxima exigencia, rodeado de futbolistas consolidados.

La opción que se contempla inicialmente es que el hijo de Cristiano Ronaldo empiece participando en entrenamientos con el primer equipo, sin necesidad de tener minutos oficiales de inmediato. Esta fórmula permitiría evaluar su adaptación progresiva al ritmo competitivo del fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo sigue marcando el rumbo del proyecto

La posible decisión también está estrechamente vinculada a la figura de Cristiano Ronaldo. El portugués, que tiene contrato en vigor por una temporada más, continúa siendo el gran referente del proyecto deportivo y mediático del Al Nassr.

Su impacto trasciende lo futbolístico. Desde su llegada, el club ha experimentado un crecimiento notable en visibilidad internacional, algo que la directiva quiere seguir potenciando en los próximos años. La posibilidad de ver a padre e hijo compartiendo dinámica elevaría aún más ese alcance.

En lo deportivo, Cristiano sigue rindiendo a un nivel altísimo. Recientemente alcanzó los 969 goles como profesional, acercándose a una cifra histórica que ningún futbolista ha logrado hasta la fecha: los 1000 tantos. Su ambición sigue intacta y continúa siendo decisivo en cada partido.

Un desarrollo de élite

Cristiano Ronaldo Jr posee una formación al alcance de muy pocos jugadores gracias a la figura de su padre, puesto que ha formado parte de la cantera de los grandes clubes donde militó el delantero portugués. Así, el joven futbolista ha tenido estancias en Real Madrid, Juventus y Manchester United entre otros.

Además, el hecho de que cumpla 16 años en junio abre la puerta reglamentaria a que pueda competir en la liga profesional. En el Al Nassr consideran que este momento puede ser clave para empezar a definir su camino dentro del club.

Un gran momento para el Al Nassr

El último gol de Cristiano Ronaldo sirvió para encaminar la eliminatoria de cuartos de final de la Copa AFC, el equivalente a la Europa League en Asia, donde el conjunto saudí afrontará las semifinales ante el Al Ahli.

El Al Nassr, además, atraviesa un momento dulce en liga, donde lidera la Liga Roshan con 76 puntos y compite con firmeza por conquistar el título, lo que reforzaría el proyecto liderado por el delantero portugués.

Un legado que puede cambiar el fútbol moderno

Más allá del rendimiento inmediato, la posible incorporación de Cristiano Ronaldo Jr. tiene un componente simbólico muy potente. El fútbol ha vivido casos de padres e hijos profesionales, pero pocas veces con la posibilidad real de coincidir en el mismo equipo al máximo nivel.

El club saudí es consciente de que esta situación generaría un impacto global sin precedentes. No solo a nivel mediático, sino también como parte de la narrativa de uno de los jugadores más importantes de la historia. Por ahora, no hay una decisión definitiva. El Al Nassr quiere actuar con cautela y priorizar el desarrollo del joven futbolista antes de dar un paso que podría marcar su carrera.

Sin embargo, el escenario ya está planteado. Si finalmente se confirma, el fútbol podría vivir una imagen histórica: Cristiano Ronaldo compartiendo vestuario, y quizá más adelante el campo, con su propio hijo en el tramo final de su legendaria carrera.