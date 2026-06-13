El plan de Andoni Iraola para el Liverpool: dos joyas del Mundial, fichajes prioritarios

El equipo inglés quiere volver a pelear por títulos y ya buscan estrellas en el marcado de fichaje, fijando a Yan Diomande y Bradley Barcola como fichajes clave en la planificación del recién llegado entrenador español

El Liverpool FC está a punto de iniciar su revolución en el mercado de fichajes para poder volver a pelear por títulos. Tras una temporada relativamente floja, teniendo en cuenta que el año anterior fueron campeones de la Premier y este han caído a la quinta plaza, los 'reds' deben hacer cambios importantes para volver a la pelea. El primer cambio ha sido el fichaje de Andoni Iraola como nuevo entrenador, y el español ya ha propuesto a dos joyas del fútbol para encauzar su proyecto.

Se tratan de Yan Diomande y Bradley Barcola, aunque este último tiene muchos pretendientes en este mercado de fichajes. Por lo pronto, el Liverpool encabeza la carrera por Diomande, de 19 años, que ya es internacional con Costa de Marfil y que puede aumentar mucho su valor de mercado una vez termine el Mundial de 2026, por lo que quieren cerrar su fichaje.

Iraola propone a Diomande como refuerzo estrella para el Liverpool

El entrenador español ha llegado a Liverpool con objetivos muy claros y ya ha puesto varios nombres sobre la mesa. A su interés en Alex Scott, ahora se une uno de los futbolistas llamados a destacar en los próximos años como es Yan Diomande. El extremo del RB Leipzig ha firmado una gran temporada en la Bundesliga, anotando 12 goles y repartiendo 9 asistencias en los 33 partidos que ha jugado, con menos de 2.500 minutos. Un papel destacado del extremo izquierdo que le ha abierto la puerta a competir en un Mundial con sólo 19 años.

Una de las joyas del Mundial 2026 es el fichaje del Liverpool para sustituir a Salah

El club inglés se coloca en carrera por Diomande, que llama la atención de otros equipos como Manchester United y PSG, aunque aún no ha captado todas las miradas del mercado internacional, algo que puede hacer en este Mundial 2026. De hecho, antes del debut de Costa de Marfil en esta competición de selecciones, ya tiene un valor de mercado de 90 millones. Por ello, Iraola ha pedido al Liverpool su fichaje como refuerzo de garantías para el ataque.

El Liverpool aprieta por el fichaje de Barcola

El París Saint-Germain es el vigente campeón de la Champions y no lo ha conseguido por cuestión de suerte, más bien porque tiene un equipo cargado de estrellas. Por ello, todos no son compatibles en el equipo de Luis Enrique. Aunque el club francés está intentando no perder jugadores, dan por hecho que no van a poder conservar a todos, y Barcola es uno de los que ya ha dicho que quiere salir.

Sin embargo, su destino puede estar en la Premier con el Liverpool o en la Bundesliga con el Bayern de Múnich, a la espera de que avancen las negociaciones, y con los ingleses haciendo todo lo posible por convencer al joven delantero. Por ahora, Barcola está centrado en el Mundial, con Francia como uno de los países con más opciones para alzar el título.