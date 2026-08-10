El Liverpool hace oficial la incorporación de Ronald Araújo procedente del Barcelona

El central uruguayo llega cedido hasta junio de 2027 al conjunto de Andoni Iraola para cubrir la salida de Konaté y lo hace con declaraciones cargadas de ilusión: "Estoy emocionado de estar aquí en este gran club con tanta historia", confesó, subrayando que fue "la decisión correcta en el momento oportuno"

El Liverpool ha hecho oficial la incorporación de Ronald Araújo. El central llega cedido hasta el final de la temporada 2026/2027. Tras la salida de Konaté al Real Madrid, Andoni Iraola buscaga un refuerzo de garantías para el eje de la zaga y el elegido no es otro que el uruguayo, que apuntaba a tener poco protagonismo en el Barcelona con Hansi Flick en la inminente campaña. Por ello, el de Rivera comienza una nueva etapa.

Tras hacerse oficial su incorporación al Liverpool, Ronald Araújo ofreció una serie de declaraciones a los medios oficiales del club, comentando sus sensaciones en la que va a ser su primera experiencia en Inglaterra y en la Premier League, tras toda una carrera prácticamente ligada al Barcelona. El uruguayo no ha escondido su emociones afirmando que está "muy motivado y con muchas ganas de empezar", destacando en su llegada.

Araújo: "Estoy emocionado de estar aquí en este gran club con tanta historia"

En este sentido, Ronald Araújo reconoció estar "emocionado de estar aquí en este gran club con tanta historia. Estoy emocionado de conocer a mis compañeros, emocionado de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar. Creo que fue la decisión ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Creo que era una decisión necesaria. En cuanto supe del interés del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido".

Además, el nuevo jugador del Liverpool siguió reafirmando en su decisión de firmar por el conjunto de Andoni Iraola esta cesión hasta final de temporada: "Como ya he dicho, estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Me alegra el interés que ha despertado y fue la decisión correcta en el momento oportuno".

Araújo: "En Uruguay todos nos levantamos temprano por la mañana para ver los partidos"

Ronald Araújo ha recordado su pasión por la Liga de Inglaterra desde que estaba en Uruguay: "Nos encantaba ver la Premier League inglesa y en Uruguay todos nos levantamos temprano por la mañana para ver los partidos. Claro que de niño veía a Luis (Suárez) jugar todos esos partidos fantásticos con el Liverpool. Todos sabemos lo que logró, la historia que hizo en este club durante su tiempo aquí. Así que es fantástico".

El central del Liverpool valoró su relación con Luis Suárez, que hizo historia en el Liverpool y dejó huella en el Barcelona, dónde compartieron vestuario: "Desde el primer minuto que llegué aquí, me han preguntado sobre ese tipo de comparaciones. Me llevo muy bien con él, somos bastante cercanos".

Aráujo, sobre Darwin Núñez: "Siempre ha hablado muy bien del Liverpool"

Ronald Araújo confesó un mensaje que ha recibido de Luis Suárez: "Hace apenas unos minutos recibí un mensaje de buena suerte de su parte deseándome lo mejor, que me he unido a un gran club y que disfruto mucho de mi estancia aquí".

El futbolista de 27 años tuvo palabras hacia Darwin Núñez, compañero en la selección de Uruguay: "Siempre ha hablado muy bien del Liverpool, sin duda. Cuando sales con Darwin, la gente siempre grita su nombre y cosas así. Me ha contado cómo los aficionados lo reconocían y le gritaban: '¡Núñez, Núñez!'".

El debut de Aráujo con el Liverpool de Andoni Iraola

De esta manera, Ronald Araújo podría debutar con el Liverpool este domingo en el encuentro amistoso contra el Como de Cesc Fàbregas, en un dia en el que disputarán dos partidos ante el conjunto italiano, a las 13:00 y 19:00 horas. Tras ello, el uruguayo, tras coger sensaciones en su estreno, jugará por primera vez un choque en la Premier League, que será frente al Newcastle en St. James Park, dónde incluso podría salir de inicio.

Por el momento, Andoni Iraola ha optado por la figura de Ifeanyi Ndukwe en el eje de la zaga, acompañado de jugadores como Chambers, Joe Gómez o Van Dijk, que comienza su novena temporada en el Liverpool. En este sentido, el holandés podría ser el elegido para acompañar a Ronald Araújo, sobre el que habló Hansi Flick: "Es un gran tipo y un jugador fantástico. Pero la forma de jugar es diferente a la que planteo".