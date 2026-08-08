Araujo buscará en el Liverpool el protagonismo que perdió en el Barcelona

El defensa se marcha como cedido al club inglés, que se guarda una opción de compra al final de la temporada y que se hace cargo de la ficha del futbolista

Ronald Araujo, defensa del FC Barcelona, jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool. Un movimiento sorpresa que pocos esperaba y que se ha gestado en las últimas horas y al que prácticamente sólo le resta la oficialidad. El motivo no es otro que la búsqueda de minutos y de un papel más protagonista por parte uruguayo.

La salida de Araujo hacia el Liverpool como cedido, adelantada por Fabrizio Romano, conlleva que los ingleses se harán cargo de la ficha del defensa. Además, el equipo de Anfield Road se guarda una opción de compra no obligatoria por el futbolista que tiene contrato con el FC Barcelona hasta el verano de 2031.

Araujo se despedirá este sábado de sus compañeros en el FC Barcelona

Araujo se despedirá este sábado de sus compañeros del FC Barcelona que emprenden viaje hacia Italia para disputar un doble amistoso contra el Udinese y el Nottingham Forest. El defensa, en cambio, pondrá rumbo a Inglaterra para ultimar y sellar la que será su marcha al equipo adiestrado desde esta temporada por Andoni Iraola.

La marcha de Araujo del Barcelona se produce después de que el uruguayo mantuviera una conversación con Hansi Flick en la que hablaron del rol que el jugador iba a tener en la nueva temporada. Un papel secundario, similar al del curso pasado, que ha provocado que el futbolista haya tomado la determinación de salir para tener más oportunidades.

La necesidad del Liverpool de sumar centrales

La incorporación de Araujo al Liverpool cubre una necesidad del equipo inglés en una línea muy escasa de efectivos. Joe Gómez atraviesa una lesión y Giovanni Leoni es un futbolista joven con poca experiencia. Sí es un fijo el neerlandés Virgil van Dijk a sus 35 años. Araujo se suma a una zaga que este verano perdió a Ibrahima Konaté, quien no renovó su contrato para firmar por el Real Madrid.

Araujo deberá llenar ahora ese hueco y encontrar la regularidad que no ha tenido en el Barcelona en los últimos tiempos. A sus 27 años aún está en plenitud e Iraola, que lo conoce a la perfección de LALIGA, le ha brindado la oportunidad de revitalizar su carrera futbolística en un equipo potente y de primer nivel como el Liverpool.

El hueco que deja Araujo en el Barcelona

Con este movimiento, Araujo deja ahora un hueco en el Barcelona. Salarialmente abre un interesante hueco en el club azulgrana, que anda inmerso en otras operaciones de calidad, como el fichaje del centrocampista Rodri Hernández en el que sigue trabajando con la vía abierta con el Manchester City.

Deportivamente también deja un espacio que está por ver si será suplido por el Barcelona con nuevo efectivo. De momento Hansi Flick cuenta en la zona con Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, al que reconvirtió la pasada temporada desde el lateral izquierdo, y Andreas Christensen, quien renovó este verano y ha dejado atrás la importante lesión que le dejó en el dique seco buena parte de la temporada pasada.