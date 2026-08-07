Jesse Bisiwu, el último fichaje del Barcelona, con su debut en el horizonte

El jugador belga de 18 años fue anunciado por el cuadro culé el pasado 31 de julio. Podriá jugar sus primeros minutos el próximo sábado ante el Nottingham Forest o Udinese en el triangular que los blaugranas disputarán en Italia

El Barcelona de Hansi Flick sigue en plena pretemporada de cara a una 2026/27 en la que volverá a optar a todo y como es habitual, soñando con ganar la Champions League. El cuadro culé está también trabajando en el mercado de fichajes de verano y a punto de terminar la primera semana de agosto, el Barcelona ya ha cerrado la llegada de Anthony Gordon, Abdelkarim Hamza, Karim Adeyemi y el último en recalar en el Spotify Camp Nou, Jesse Bisiwu.

Mientras se termina de cerrar o no el fichaje de Rodri Hernández, el Barcelona ha informado este mismo viernes de que Bisiwu podría debutar el próximo sábado. Jesse Bisiwu ha sido el último fichaje anunciado por el Barcelona. El jugador de 18 años y nacido en Bélgica llegó procedente del Brujas, club con el que no llegó a debutar en el primer equipo.

El Barcelona anuncia el posible debut de su último fichaje

Hay muchas ganas de ver a Jesse Bisiwu en acción y el Barcelona no se ha cortado a la hora de informar este viernes sobre el posible debut del jugador de 18 años. Los culés jugarán este próximo sábado un triangular en tierras italianas. Jesse Bisiwu por tanto tendrá la posibilidad de pasar de jugar con el filial del Brujas en la Youth League, a debutar con el primer equipo del Barcelona.

La 'accidentada' pretemporada del Barcelona

El Barcelona ha disputado hasta el momento dos amistosos en lo que va de pretemporada. El primero fue el 4 de julio ante el CE Europa y con un buen puñado de canteranos, los de Hansi Flick se impusieron por 4-1. El segundo duelo de este verano llevó a los blaugranas a medirse al Birmingham en tierras inglesas con un empate a dos que se terminó resolviendo en la tanda de penaltis a favor de los ingleses.

Después del triangular que el Barcelona disputará este próximo sábado ante Notthingam Forest y ante Udinese, los de Flick solo tienen previsto un amistoso más ante el Al Ahly de Egipto. Este duelo ante Al Ahly será el que sirva al Barcelona de Hansi Flick para presentarse ante su público en el Spotify Camp Nou.

Este mismo viernes el Barcelona puso a la venta las entradas para presenciar el Joan Gamper, un trofeo muy esperado entre los aficionados culés y que tendrá localidades desde 74 euros. No se sabe aún si para los duelos ante Nottingham Forest y Udinese estará disponible uno de los últimos en incorporarse a los entrenamientos del Barcelona: Gavi. El campeón del mundo con España el pasado 19 de julio se unió al resto de compañeros de cara a iniciar su puesta a punto con los blaugranas.

El amistoso anulado en Tánger para el Barcelona

Días atrás, el Barcelona informó de un amistoso en Tánger el próximo 15 de agosto. Ese duelo aún no tenía rival decidido y se esperaba que fuese un equipo local. Este pasado jueves, el cuadro culé anunció que dicho encuentro en Tánger se suspendía por el contexto de incertidumbre. "El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto. Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido", apuntaba el comunicado del Barcelona.