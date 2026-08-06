El Barcelona, afectado por la crísis entre Marruecos y España por Ceuta

El cuadro culé informó este jueves de la cancelación del amistoso que tenían previsto los de Flick para el próximo 15 de agosto en Tánger. Este duelo, del que aún no se conocía el rival, iba a aportarle a los blaugranas una importante inyección económica

El 31 de julio se vivió en la ciudad autónoma de Ceuta el cruce de miles de personas desde Marruecos a España. A nado y a pie, miles de personas (se habló de cifras que superaban las 50.000 personas) llegaron a Ceuta sin alimentos y sin un sitio donde quedarse. La situación fue calificada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como de "violación de la integridad territorial de España".

Esta crisis migratoria de Ceuta ha provocado que la tensión entre Marruecos y España sea actualmente muy alta y como consecuencia ha trastocado los planes del Barcelona en esta pretemporada. El Barcelona anunció el pasado 29 de julio que tenía previsto disputar un amistoso en la ciudad marroquí de Tánger el próximo 15 de agosto.

El Barcelona se queda sin amistoso en Marruecos por la crisis de Ceuta

El Barcelona apuntó en el comunicado emitido a final del pasado mes de julio que aún no se conocía el rival al que se iba a enfrentar: "Por otra parte, en lo que respecta al área deportiva, la Junta Directiva está ultimando la celebración de un partido amistoso del primer equipo masculino el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos), frente a un equipo local". Además, Mundo Deportivo adelantó que el Barcelona se embolsaría en torno a 4,5 millones de euros por la disputa de este encuentro amistoso en territorio de Marruecos.

Los hechos que se han producido en Ceuta desde el pasado 31 de julio han cambiado los planes de un Barcelona que queriendo cumplir los deseos de Flick, tenía previsto un amistoso antes de la disputa del Joan Gamper el próximo 19 de agosto ante el Al Ahly. El Barcelona tenía 11 días entre el Joan Gamper y el amistoso anterior ante el Udinese por lo que Flick aspiraba a tener ese partido en Tánger para que no hubiese tanto tiempo sin competir.

El Barcelona informó este jueves de la cancelación del amistoso que estaba previsto para el 15 de agosto ante un "contexto de incertidumbre". "El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto. Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido".

La pretemporada del Barcelona

Con este duelo de pretemporada anulado para el Barcelona y siempre y cuando los culés no informen de un nuevo compromiso, a los de Flick les quedan por delante tres partidos. El primero de ellos se disputará el próximo 8 de agosto ante el Nottingham Forest (21:00 horas).

Después llegarán los duelos ante Udinese (8 de agosto a las 22:00) y Al Ahly. En relación a los partidos ya jugados, el Barcelona se midió ante el CE Europa el pasado 24 de julio con un triunfo cómodo por 4-1 y ante el Birmingham el 31 de julio con empate a dos y triunfo inglés en la tanda de penaltis.