El Barcelona anuncia un nuevo amistoso

El cuadro culé lanzó este miércoles un extenso comunicado en el que informaba que la Junta Directiva estaba ultimando un amistoso el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos)

El Barcelona de Hansi Flick sigue trabajando en la presente pretemporada con la idea de volver a pelear por todos los títulos en juego. Como suele ser habitual, la Liga y la Champions League son los dos grandes trofeos que los culés buscarán con más ahínco. Para hacer probaturas está la pretemporada y tanto los entrenamientos como especialmente los amistosos, son de gran ayuda para poner a prueba lo que después en encuentros oficiales es más complicado.

El Barcelona por el momento tiene programados cinco amistosos aunque se podrían considerar cuatro ya que dos de ellos se disputan solo a medio tiempo. Tras estrenarse ante el CE Europa con un claro 4-1, el Barcelona se medirá al Birmingham este próximo viernes y será en agosto cuando llegue el doble duelo a medio tiempo ante Nottimgham Forest y Udinese. El último amistoso que tiene previsto el Barcelona es el Joan Gamper ante el Al Ahly.

Hansi Flick ve cumplida su petición al Barcelona

Hansi Flick consideraba que dejar 11 días entre el triangular en Italia ante Nottingham Forest y Udinese, y el duelo ante el Al Ahly del Joan Gamper eran demasiados y por ello solicitó un amistoso entre las dos fechas fijadas. En ese sentido, el Barcelona ha informado este miércoles en un comunicado que en la Junta Directiva ordinaria celebrada hoy mismo se puso en conocimiento de los presentes que se está trabajando en un nuevo amistoso.

El amistoso que le falta al Barcelona de Hansi Flick

El comunicado del Barcelona reza lo siguiente en relación al amistoso 'extra' que jugará el cuadro de Hansi Flick: "Por otra parte, en lo que respecta al área deportiva, la Junta Directiva está ultimando la celebración de un partido amistoso del primer equipo masculino el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos), frente a un equipo local".

El equipo en cuestión, tal y como reza el comunicado, no se conoce y según apunta Mundo Deportivo, este amistoso podría reportarle un importante ingreso económico al Barcelona que podría ser de 4,5 millones de euros. En el comunicado del Barcelona también se apunta a que el equipo femenino disputará también un amistoso ante el Manchester City: "Asimismo, la Junta también ha tratado la posibilidad de que el Barça Femenino dispute un partido amistoso el mismo 15 de agosto frente al Manchester City en el estadio del conjunto inglés".

El Barcelona y su filial unen su estructura

Un punto importante del comunicado emitido por el Barcelona es el que hace referencia a la unión de las estructuras deportivas de su primer equipo y del filial culé. "En el ámbito deportivo, la Junta también ha ratificado el proyecto de unificación de la estructura del Barça Atlètic con la del primer equipo, con el objetivo de lograr una gestión más ágil, eficiente y coordinada desde los puntos de vista deportivo, económico y operativo". En definitiva, una Junta Directiva ordinaria cargada de temas importantes para el Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo económico.