Fermín López aprieta y el Barcelona se frota las manos

El jugador andaluz del conjunto culé se ejercitó este martes a las órdenes de Hansi Flick, 10 semanas después de lesionarse en la penúltima jornada de Liga ante el Real Betis

El Barcelona de Hansi Flick aterrizó este pasado lunes en torno a las 15 horas en el aeropuerto de East Midlanz para iniciar su concentración en territorio británico. Este martes el Barcelona se ejercitó en las instalaciones de S. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros en Birmingham.

En el entrenamiento de este martes se pudo ver a Fermín López, el centrocampista del Campillo que cayó lesionado en la penúltima jornada de la pasada Liga en un duelo ante el Real Betis, se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y a las órdenes del técnico Hansi Flick.

La lesión de Fermín López que le dejó sin Mundial

La lesión de Fermín López impidió que fuese convocado por la selección española de Luis de la Fuente pero el talentoso centrocampista se lo tomó de la mejor forma posible y expresó su deseo de que la Roja se trajese la segunda estrella mundialista. Fermín López se lesionó (fractura) el quinto metatarsiano del pie derecho en el penúltimo partido del curso ante el Real Betis y la idea del Barcelona es que el centrocampista esté operativo para el arranque liguero de los de Hansi Flick.

Fermín López y Ronald Araujo, las buenas noticias del Barcelona

Además de Fermín López, el Barcelona de Hansi Flick pudo contar en el segundo entrenamiento en tierras inglesas con el central uruguayo Ronald Araujo. El charrúa continúa trabajando para dejar atrás la lesión en el gemelo que le impidió participar en el Mundial con su país. Tanto Fermín López como Ronald Araujo forman parte de una expedición blaugrana que cuenta con una importante presencia de jugadores de categorías inferiores a la espera de la incorporación definitiva de aquellos que han participado en el último Mundial. Un total de 17 jugadores de las categorías inferiores.

El Barcelona trabaja en sesión doble de cara al amistoso del viernes

El Barcelona no ha ido a Birmingham ni mucho menos de de vacaciones o para hacer turismo. Después de la sesión de esta martes por la mañana, esta misma tarde los culés tienen prevista una nueva visita a los campos de entrenamiento. Este es el primer día con doble sesión de entrenamiento en el Barcelona y serán un total de tres. Ya el viernes, el Barcelona afrontará un amistoso de nivel ante el Birmingham City en St. Andrews.

Una pretemporada muy movida en el Barcelona

El duelo ante el Birmingham será el segundo amistoso que los culés afronten en lo que va de pretemporada. En el primero, un Barcelona plagado de canteranos venció por 4-1 al CE Europa. Después de medirse al Birmingham, el Barcelona tendrá un segundo duelo en tierras inglesas ante el Notthimgham Forest el 8 de agosto a partir de las 21:00 horas. Este duelo se disputará en una parte de 45 minutos que irá acompañado a las 22:00 horas ante otro frente al Udinese.

El último partido de pretemporada y que habitualmente sirve para la presentación en casa del Barcelona será el trofeo Joan Gamper. Este año el Barcelona ha elegido a un rival exótico como el Al Ahly de Egipto. El duelo se disputará el 19 de agosto y se espera que todas las estrellas del cuadro culé estén presentes en la cita que dará comienzo a partir de las 20:00 horas en el Spotify Camp Nou. Tan solo cuatro días después, el Barcelona arrancará la Liga ante el Elche en el Martínez Valero.