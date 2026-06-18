El mensaje de Fermín sobre su lesión: "No os preocupéis, volveré pronto"

El centrocampista, que fue operado a finales de mayo de la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, se ha mostrado optimista en redes sociales

Fermín López, centrocampista del FC Barcelona, ha dejado un mensaje en redes sociales después de que tuviera que ser operado hace algunas semanas por culpa de una fractura en el pie derecho producida en el penúltimo partido de la temporada disputado contra el Real Betis en el Camp Nou. Un contratiempo que incluso le dejó sin poder participar con la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El mensaje de Fermín fue breve pero claro. "No os preocupéis, volveré pronto", unas palabras que el centrocampista del FC Barcelona acompañó con un vídeo lleno de imágenes de la temporada y que, entre otros pasajes, aparece el futbolista andaluz besando el escudo del equipo azulgrana en la recién terminada temporada.

Eric García, Dani Olmo o Ferrán Torres reaccionaron al mensaje de Fermín

El mensaje de Fermín en redes ha provocado numerosas respuestas, algunas de ellas sus propios compañeros. "Vamos patero", le decía Eric García. También otros compañeros de Fermín en el Barcelona y en la selección española, como Dani Olmo o Ferrán Torres, publicaron diferentes emoticonos de ánimo hacia su compañero.

Las reacciones muestran el cariño de los compañeros a Fermín, un futbolista fundamental en la última temporada en el Barcelona y que se ha ido ganando un hueco en el equipo con el tiempo. También aparecía en prácticamente todas las quinielas para que hubiera estado con la selección española de Luis de la Fuente.

Unos dos meses de recuperación tras pasar por el quirófano

Aunque el parte médico no ofrecía un tiempo de recuperación, el tipo de lesión y distintos expertos apuntaban a que Fermín se quedaría unos dos meses alejado de los terrenos de juego. La fractura que sufrió en el quinto metatarsiano de su pie derecho le hizo tener que pasar por el quirófano a los pocos días de la lesión. Fue operado en el Hospital de Barcelona, ​​a cargo del doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del club azulgrana.

Ese tiempo de recuperación estimado impediría que Fermín pudiera arrancar la pretemporada con normalidad a las órdenes de Hansi Flick para una temporada que está programada que arranque a mediados de agosto. En cualquier caso la propia recuperación del centrocampista irá marcando los plazos de su vuelta a los entrenamientos del Barcelona.

Desde un primer momento Fermín quiso agradecer las muestras de apoyo y lanzar un mensaje de optimismo. "La operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente. La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda. Ahora toca apoyar desde casa a la Selección y a mis compañeros. Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño", escribía en sus redes sociales el centrocampista del Barcelona horas después de ser intervenido en su pie derecho.