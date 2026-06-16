Nueva ofensiva del Barcelona para fichar a Julián Álvarez

El club catalán se ha mantenido al margen de los movimientos que ha hecho el Real Madrid por el delantero, pero no se ha olvidado de él. Tanto es así que la dirección deportiva que lidera Deco tiene una oferta millonaria para intentar convencer al Atlético de Madrid

El FC Barcelona no se ha olvidado de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y tiene preparada una gran oferta para intentar convencer al club rojiblanco para que venda al delantero argentino el cual está abierto a cambiar de aires. Después del intento público que hizo el Real Madrid, el club catalán va a intentar cerrar la incorporación de Julián Álvarez quien es su principal objetivo para mejorar la delantero y sustituir a Robert Lewandowski que ha abandonado el equipo al final de esta temporada.

El FC Barcelona, dispuesto a pagar 135 millones de euros más bonus al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Julián Álvarez va a ser uno de los nombres que anime el mercado de fichajes de este verano. El argentino está abierto a cambiar de equipo debido a que no se siente cómodo bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone y a que cuenta con el interés de grandes clubes de Europa como son el FC Barcelona y el Real Madrid.

Con este contexto, la opción que más le agrada a Julián Álvarez es el FC Barcelona, con el que tiene un principio de entendimiento para fichar. Sabiendo esto, el club catalán tiene lista una nueva oferta que va a presentar en los próximos días. Según informa Sport, el FC Barcelona a poner sobre la mesa del Atlético de Madrid 135 millones de euros más variables para que se haga el traspaso de Julián Álvarez. La cantidad de dinero finalmente ascendería a unos 150 millones de euros.

El movimiento parece complicado que se produzca porque sólo hace unos días el Real Madrid presentó una oferta por 150 millones de euros para fichar a Julián Álvarez, fue una promesa electoral del presidente Florentino Pérez, pero el Atlético de Madrid la rechazó porque no quiere vender al argentino.

En el club rojiblanco saben que Julián Álvarez está por la labor de marcharse, pero no lo van a malvender porque el argentino tiene 26 años y porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. El argentino no ha tenido su mejor temporada pero aún así ha marcado 20 goles y ha dado 9 asistencias, demostrando que es uno de los futbolistas más decisivos del mundo.

El FC Barcelona necesita un delantero de primer nivel

El FC Barcelona necesita un delantero del máximo nivel si quiere la temporada que viene luchar por ganar la UEFA Champions League. Más si se tiene en cuenta que Robert Lewandowski ha abandonado el equipo azulgrana después de haber acabado contrato.

Actualmente, el FC Barcelona tiene como delantero a Ferran Torres. Por tanto, necesita fichar a uno más. El que más gusta es Julián Álvarez al cual va a intentar fichar durante este mercado de verano aunque el Atlético de Madrid no lo va a poner nada fácil.