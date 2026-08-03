Gonzalo Miró avisa a Julián Álvarez de lo que se encontrará a su vuelta: "Se ha metido en un lío él solo"

El delantero argentino vuelve en una semana a los entrenamientos con el Atleti y se expondrá en poco tiempo a su afición después de haber reconocido abiertamente que le gustaría firmar por el Barcelona

Julián Álvarez está cerca de volver a los entrenamientos con el Atlético de Madrid, la fecha marcada es el próximo lunes 10 de agosto mientras que su posible salida rumbo al Barcelona sigue dando que hablar, aunque en el Atlético de Madrid no hay asunto alguno abierto, el argentino es jugador rojiblanco y lo seguirá siendo cuando acabe el mercado de fichajes.

Por lo que ahora está en la actitud de Julián Álvarez el volver a ganarse a una afición que se ha sentido traicionado en cierto modo por las palabras del delantero, reconociendo que le gustaría jugar en el Barcelona, mientras que el club blaugrana no llegaba a las exigencias económicas del Atleti.

No será fácil su regreso al Atlético de Madrid. El argentino deberá volver a ganarse a la afición y bien lo sabe Gonzalo Miró, tertuliano deportivo y reconocido aficionado del Atleti que participa en 'El Partidazo de Cope'. El madrileño da por hecho que la 'Araña' será recibida con pitos en su primer partido en el Metropolitano, y que en él está revertir esa situación.

"Se ha metido en un lío él solo que va a tener que solventar con la afición del Atlético de Madrid, que es que le van a pitar y tendrá que hacer el esfuerzo para cambiar esos pitos por aplausos", admitió el comentarista en los micrófonos de la Cope.

Confía en que Julián se quede en el Atleti

Pese a todo, Miró es optimista y cree que Julián Álvarez no saldrá este verano del Atleti, sobre todo porque ya se ha ido una pieza importante en el ataque como era Griezmann, y perder a dos al mismo tiempo sería un cambio muy grande.

"Creo que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Yo creo que primero es un problema para el Atlético de Madrid perder en la misma temporada a Griezmann y a Julián. Yo creo que es casi imposible sustituir un jugador como Griezmann. No me quiero imaginar sustituir a los dos a la vez, en el mismo verano", recordó Miró.

"No creo que el Atlético de Madrid pueda mejorar su delantera vendiendo a Julián Álvarez con el dinero que consigas por vender a Julián Álvarez. Yo no creo que puedas fichar un delantero mejor que Julián con el dinero que te den por Julián. Creo que eso es imposible", zanjó.

Además, Gonzalo Miró también quiso señalar al entorno del futbolista, quien posiblemente haya sido el responsable de meterlo en ese lío y confundirlo.

"Yo creo que le han llenado la cabeza de pájaros al chico. El chico se ha equivocado porque se ha puesto en el disparadero y ha reconocido una situación que no debería de haber reconocido, probablemente forzado por el Barcelona y por los representantes, se ha metido en el lío. Tendrá que cambiar esos pitos por aplausos. No creo que haya caso. No creo que el Barcelona va a llegar a hacer en ningún momento ninguna oferta que el Atlético de Madrid vaya a aceptar", añadió.