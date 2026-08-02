El esfuerzo de Giuliano Simeone por el Atlético de Madrid

El argentino tiene previsto acortar las vacaciones que le corresponden después de haber disputado con Argentina la final del Mundial 2026 que perdió por 1-0 contra España. El atacante está llamado a ser muy importante en la temporada que se avecina en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone quiere luchar por los máximos títulos posibles

Hay futbolistas cuyo compromiso está fuera de todo duda. Mientras algunos aprovechan el verano para desconectar del fútbol y otros en cambiar de equipos, hay jugadores que sólo piensan en volver lo antes posible para ayudar. Eso es justo lo que ocurre en el Atlético de Madrid con Giuliano Simeone quien va a realizar un esfuerzo durante este mes de agosto ya que el argentino tiene previsto acortar las vacaciones que le pertenecían para unirse durante esta próxima semana a la pretemporada del equipo rojiblanco.

Giuliano Simeone tiene previsto acortar sus vacaciones de verano

Giuliano Simeone como componente de la selección de Argentina tiene el derecho de gozar de tres semanas de vacaciones después de haber disputado el Mundial 2026 tal y como defiende el sindicato de la AFE. Ahora bien, ese tiempo puede verse acortado si el futbolista en cuestión decide reincorporarse a su equipo libremente.

A Giuliano Simeone le corresponden de vacaciones desde el lunes 20 de julio hasta el 10 de agosto, tres semanas exactas, después de haber acabado su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina el domingo 19 de julio cuando España ganó la gran final por 1-0.

A pesar de ello, Giuliano Simeone tiene previsto acortar sus vacaciones y se va a unir a la pretemporada del Atlético de Madrid el martes 4 de agosto según informa Marca. El argentino está muy comprometido con el club rojiblanco de cara a la temporada que va a comenzar y desea estar a pleno rendimiento para el inicio del equipo que entrena Diego Pablo Simeone el cual jugará el próximo miércoles 19 de agosto contra el Málaga CF su primer partido de LaLiga.

Por tanto, Giuliano Simeone tendrá 15 días para ponerse en la mejor forma posible, debido a que el argentino está llamado a ser muy importante en esta campaña que va a comenzar en este mismo mes. No hay que olvidar que el atacante se consolidó como un futbolista fundamental para el Atleti ya que en 53 partidos y 3.803 minutos marcó 7 goles y dio 8 asistencias. Unos números y un rendimiento que hicieron que el Atlético de Madrid no tuviera ninguna duda a la hora de renovar hasta el 30 de junio de 2030 a un futbolista que con 23 años aún tiene que disputar sus mejores partidos.

Giuliano Simeone tendrá más días para llegar mejor preparado al partido contra el Málaga CF porque el Atlético de Madrid se acogió a aplazar el primer partido de LaLiga que tenía que jugarse entre el 14 y el 16 de agosto debido a que tenía muchos jugadores en las dos últimas rondas del Mundial 2026. No hay que olvidar que el club rojiblanco contaba con futbolistas en Argentina y España que, a la postre, fueron las dos finalistas.