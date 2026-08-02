El Atlético de Madrid alcanza su cifra récord de 61.500 abonados

La entidad colchonera ofrece los datos que señalan que el 98% de los abonados del aforo general renovaron su localidad y las 1.200 plazas restantes ya se han ocupado

El Atlético de Madrid ha ofrecido datos de abonados para la temporada 26/27 y los números establecen un nuevo récord, ya que la cifra se eleva a los 61.500. Un número importante que supera los 60.874 abonados del pasado año y que señala el crecimiento en este aspecto de la entidad rojiblanca.

El club colchonero ha explicado este domingo que el 98% de los abonados del aforo general renovaron su localidad para la nueva campaña, por lo que únicamente quedaron libres alrededor de 1.200 butacas. Estas plazas se ofrecieron, por orden de inscripción, a los primeros socios incluidos en la lista de espera, completándose ya la ocupación de todas las localidades destinadas a abonos de temporada en el aforo general.

Los detalles de la cifra global de abonados del Atlético de Madrid

Los números reflejan la fidelidad y el respaldo de la afición del Atlético de Madrid, que nuevamente acudirá en masa a los partidos en el Riyadh Air Metropolitano, que nuevamente convertirá en uno de los estadios más coloridos y más afluencia a nivel nacional y europeo.

También ha detallado el Atlético de Madrid que el club cuenta con 55.929 abonados en aforo general y de 5.571 abonados VIP provisionales, cifra que continuará creciendo en las próximas semanas con la incorporación de los últimos abonados VIP. Continúa abierto el proceso de altas en el aforo VIP, donde permanecen disponibles las últimas butacas VIP individuales. Por su parte, todos los palcos privados y los boxes VIP destinados a empresas ya se encuentran completamente ocupados.

Otras opciones para los que no lograron el abono del Atlético de Madrid

Para los que no han podido lograr su abono, el Atlético de Madrid ofrece otras fórmulas para disfrutar de los partidos en el Riyadh Air Metropolitano. Entre ellas se encuentran los packs de 10 y de 5 encuentros de LaLiga, que permiten elegir los partidos que deseen presenciar —excepto los disputados frente al Real Madrid y al FC Barcelona— en tres ubicaciones diferentes del lateral oeste del estadio: grada alta, grada media o grada baja.

Todo después de la ocupación de todos los abonos, semanas después de que se diera el pistoletazo de salida a la campaña, bajo el slogam 'Vive la pasión desde dentro'. La respuesta de los aficionados ha sido la habitual, de ahí la cifra alcanzada.

Primer partido de la temporada en el Metropolitano

Hay que recordar que el primer partido que los aficionados del Atlético de Madrid podrán disfrutar en su estadio llegará el miércoles 19 de agosto. Será el duelo correspondiente a la primera jornada liguera que enfrentará a los de Diego Pablo Simeone con el Málaga, equipo recién ascendido. Será a partir de las 21.00 horas. Un encuentro retrasado por los mundialistas que el equipo colchonero tiene en sus finales que llegaron a las rondas finales.

Antes de eso al Atlético de Madrid le restan dos amistosos de pretemporada. El siguiente será el domingo 9 de agosto frente al Manchester City. Luego cerrará la pretemporada el viernes 14 de agosto contra el Olympique de Marsella.