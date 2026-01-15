Giuliano Simeone y el Atlético de Madrid refuerzan sus lazos: rojiblanco hasta 2030 y con una cláusula de 500 millones

El Atlético de Madrid y Giuliano Simeone refuerzan sus compromisos. El argentino renueva hasta el 2030 con la entidad rojiblanca que lo mete en el 'club 500'

El Atlético de Madrid sigue trabajando de cara al futuro en un mercado de fichajes que ya ha dejado dos bajas en el conjunto rojiblanco. Los jugadores van y vienen del cuadro madrileño que, mientras tanto, sigue atando a las piezas fundamentales del esquema de Simeone, Tras amarrar a Julián Álvarez con una cláusula casi prohibitiva para cualquier club del mundo, el siguiente en ampliar su contrato con la entidad colchonera es Giuliano Simeone, que renueva hasta 2030 con una cláusula de 500 millones de euros.

El Atlético de Madrid y Giuliano Simeone refuerzan sus lazos hasta 2030

La ampliación de contrato del 'Cholito' era una de las prioridades del Atlético de Madrid en este curso. El argentino se ha asentado, a base de trabajo y esfuerzo, en el once titular de Simeone, convirtiéndose en una figura clave para el Atlético de Madrid. Por ello, el cuadro rojiblanco no ha dudado en sentarse a negociar con Giuliano, al que iguala la cláusula de recisión del contrato a la de Julián Álvarez. Con este movimiento y con la firma del jugador hasta 2030, el Atlético de Madrid se garantiza la continuidad del extremo derecho en el plantel colchonero.

En lo que va de campaña, Giuliano ha pasado a ser uno de los referentes en ataque tras consolidarse en la primera plantilla el curso pasado. Actualmente, la presencia del argentino en el once de Simeone es crucial, siendo uno de los futbolistas que más peligro llevan al área rival. Esta temporada, el extremo derecho ha participado en 27 encuentros, sumando más de 2.000 minutos entre todas las competiciones. Su cifra goleadora se reduce a 3 tantos, 2 en LaLiga y 1 en la Champions League. Sin embargo, donde destaca notablemente el joven Simeone es en el apartado de asistencias. Con 7 pases de gol, 5 de ellos en Primera división, el rojiblanco es el máximo asistente en LaLiga del cuadro colchonero.

El famoso 'club 500' del Atlético de Madrid

Con su renovación, Giuliano Simeone se cuela en el famoso 'club 500' del Atlético de Madrid. El argentino se sienta en la mesa de Julián Álvarez, Pablo Barrios y Álex Baena, que encabezan el nuevo proyecto deportivo del Atlético de Madrid para alcanzar e igualarse a Real Madrid y Barcelona. El proyecto continúa su curso y lo hace con un Mateu Alemany muy entregado en busca de afianzar, aún más, al Atlético de Madrid en la élite.