El Atlético de Madrid, pendiente ahora de Thiago Almada

Después de concretar las salidas de Gallagher y Raspadori, el club rojiblanco está ahora mirando al argentino el cual cuenta con ofertas y cuyo futuro se tendrá que decidir en la recta final de este mercado de fichajes de invierno

El Atlético de Madrid está peinando el mercado en busca de refuerzos, pero aún está pendiente de las salidas ya que aún puede haber alguna más del equipo que entrena Diego Pablo Simeone debido a que Thiago Almada no está jugando mucho en esta temporada y cuenta con propuestas interesantes y atractivas que le permitan tener minutos para asegurar su convocatoria con Argentina para el Mundial 2026. Si bien es cierto que ahora mismo, su salida está más en el aire que nunca.

El Atlético de de Madrid con menos necesidad de vender tras los traspasos de Gallagher y Raspadori

El Atlético de Madrid necesitaba dinero si quería acudir al mercado de invierno para realizar fichajes. Javi Galán y Carlos Martín no le dieron dinero prácticamente al Atleti que ha tenido en Gallagher y Raspadori a sus efectivos más atractivos, sacando al final algo más de 60 millones de euros contabilizando sus dos traspasos.

Una buena cantidad de dinero con el que el Atlético de Madrid puede firmar a un centrocampista, gustan Ederson y Joao Gomes, y un lateral izquierdo siempre y cuando surja algún jugador que encaje dentro de las ideas que tiene Diego Pablo Simeone.

Es por ello que vender a Thiago Almada ya no es tan necesario como hace unos días. De todos modos, la salida del argentino del Atlético de Madrid en este mes de enero no está tan clara, habiendo equipos de Brasil y Portugal que lo han sondeado.

La salida o no de Thiago Almada del Atlético de Madrid se decidirá en los próximos días

La situación de Thiago Almada en el Atlético de Madrid esta temporada no es nada sencilla debido a que el argentino no está jugando casi nada: 619 minutos repartidos en 17 partidos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia.

Un bagaje muy escaso para un futbolista que necesita jugar porque está luchando por estar en la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026. Si no tiene minutos, lo tendrá más difícil. Esto ha hecho que Thiago Almada esté valorando salir porque sabe que puede perder una gran oportunidad en su carrera deportiva.

Con esta tesitura, desde Argentina se informa que Thiago Almada se va a reunir con sus agentes y el Atlético de Madrid para evaluar qué es lo mejor para su carrera deportiva. Por otro lado, en Brasil se señala que Palmeiras, el equipo que más interés ha tenido en los últimos días en fichar al argentino, ahora se lo está pensando mejor. De todos modos, el Atlético de Madrid ya ha dejado claro que pide 20 millones de euros para dar luz verde a la salida de Thiago Almada.