El Barcelona hace oficial un prometedor fichaje de 18 años: Jesse Bisiwu

El jugador firma hasta junio de 2031 y llega procedente del Brujas. El pasado curso jugó en la segunda división de Bélgica con el filial del club belga. Alternará en la entidad culé el primer y el segundo equipo

El Barcelona ha hecho oficial este viernes la llegada del extremo de 18 años Jesse Bisiwu. El jugador llega procedente del Brujas de Bélgica, su país de nacimiento, y firma un largo contrato de cinco temporadas hasta junio de 2031. El Barcelona ha informado que la presentación de Jesse Bisiwu será próximamente sin dar una fecha concreta. El Barcelona ficha a Jesse Bisiwu, un jugador que no llegó a debutar en el Club Brujas pero en el que el conjunto culé ha visto una gran proyección gracias a su juventud.

El Barcelona cierra el fichaje de Jesse Bisiwu

El Barcelona ha anunciado el fichaje de Jesse Bisiwu con un extenso comunicado en el que ha destacado su "potencial, zancada y capacidad de regate" además de recordar como el futbolista de ascendencia ghanesa destacó en el Europeo sub 17 celebrado el pasado año y donde Bélgica llegó hasta semifinales. Jesse Bisiwu fue elegido en el once ideal del torneo. "Su nombre cobró relevancia precisamente en el año 2025, con la disputa del Europeo sub-17. Allí, aunque Bélgica no pudo pasar de las semifinales, el nuevo jugador azulgrana acabó formando parte del equipo ideal del torneo. En cuanto a su carrera de clubes, la ha desarrollado primero en el Lovaina (2014-2020) y, desde hace seis años, en el Brujas, donde ha ido creciendo hasta que en estas dos últimas temporadas ha competido en la Youth League juvenil, con 14 partidos y tres goles", destacaba el comunicado del Barcelona.

Jesse Bisiwu, de la Segunda división de Bélgica al Barcelona de Flick

Bisiwu dará con su fichaje por el Barcelona un salto importante en su carrera ya que hasta la pasada temporada estaba jugando en la Segunda división de Bélgica con el filial del Brujas. Ahora estará entre el primer equipo y el filial culé. Será cuestión de tiempo el ver si es capaz de ganarse los minutos a las órdenes de Flick. La primera oportunidad la podría tener en los próximos días ya que el jugador de 18 años está en la concentración del Barcelona en Inglaterra.

"Además, desde 2023, cuando todavía tenía 15 años, ha estado compitiendo también con el Club NXT, que ejerce como filial del Brujas, y con el que ha acumulado 36 partidos en la Segunda División de Bélgica. Eso añade, a su brillante futuro, una experiencia contra jugadores más veteranos que le ha permitido madurar como futbolista. Ahora, con 18 años, da un paso de gigante en su carrera llegando a un Barça en el que intentará seguir los pasos de Vermaelen o Goyvaerts, los dos únicos belgas que han llegado a jugar con el primer equipo azulgrana", destacaba el comunicado del Barcelona sobre la trayectoria de Jesse Bisiwu.

Bisiwu en un partido con el filial del Brujas

El Barcelona ya juega en Birmingham

Con el fichaje de Jesse Bisiwu recién oficializado, el Barcelona ya juega su segundo amistoso de pretemporada tras el que disputó días atrás ante el CE Europa. El once elegido por Hansi Flick ha sido el siguiente: Szczesny, Spart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Casadó, Tunkrada, Bernal, Adeyemi, Abdelkarim y Kluivert. Destaca la importante presencia de canteranos y Adeyemi, el penúltimo fichaje de la entidad culé.