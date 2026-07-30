Se resuelve el lío con el destino de Ter Stegen y el Barcelona

El guardameta alemán, que ha estado concentrado en Inglaterra a las órdenes de Hansi Flick, dejará el conjunto culé en las próximas horas para viajar a Amsterdam y cerrar su cesión con el Ajax de Míchel

El Barcelona volverá a decirle 'hasta pronto' que no 'adiós' a Ter Stegen. El guardameta alemán, que se topó con la mala suerte el pasado curso cuando en su cesión al Girona se lesionó y apenas pudo disputar dos encuentros en Montilivi, dejará la concentración del Barcelona en Inglaterra en las próximas horas.

Ter Stegen llevaba tiempo más fuera que dentro del Barcelona y solo unos problemas fiscales habían frenado su salida. Ter Stegen, según ha adelantado el diario AS, pondrá rumbo en las próximas horas a Amsterdam, donde ya le espera el Ajax para cerrar el acuerdo entre el jugador y el club neerlandés.

Ter Stegen, salida inminente del Barcelona

El acuerdo entre el Barcelona y el Ajax de Amsterdam llevaba cerrado ya varios días pero unos problemas fiscales habían evitado que Ter Stegen saliese del cuadro culé días atrás. Dichos inconvenientes fiscales estaban relacionados con quién debía asumir la doble imposición tributaria de Ter Stegen en Países Bajos y España.

El guardameta entendía que el coste debía correr a cargo de Barcelona y Ajax. Los neerlandeses no querían asumir ese coste y ha sido el Barcelona el que ha terminado encontrando la solución a este escollo que estaba impidiendo la salida del alemán rumbo al Ajax.

El Barcelona se llevó a Ter Stegen a la pretemporada en Inglaterra

Pese a que Ter Stegen tenía pie y medio fuera del Barcelona, Hansi Flick decidió días atrás que el guardameta alemán viajase con el resto del grupo a la gira que los culés están realizando en Inglaterra. Ter Stegen se estaba ejercitando con el resto de sus compañeros pero no se contaba con él para disputar los amistosos que tienen previstos los culés en territorio inglés.

La historia de Ter Stegen en el Barcelona

Ter Stegen tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028. El guardameta alemán llegó al Barcelona en el verano de 2014 después de que los culés pagasen 12 millones de euros. Ter Stegen se hizo con la titularidad indiscutible a partir de la segunda temporada en el Barcelona y prácticamente lo jugó todo en el cuadro blaugrana.

Fue en la décima temporada, la 2024/25, en la que una lesión de rodilla dejó a Ter Stegen fuera de combate durante más de siete meses. Su lugar en la portería lo ocupó Iñaki Peña y Ter Stegen terminó la campaña con apenas nueve encuentros oficiales. En el verano de 2025 el Barcelona fichó a Joan García y Ter Stegen perdió la titularidad de manera definitiva en favor del ex guardameta del Espanyol.

Míchel vuelve a tener a Ter Stegen a sus órdenes

Después de ser indiscutible en el Barcelona y ver como las lesiones y Joan García le dejaban fuera de la titularidad, Ter Stegen buscará en el Ajax, a las órdenes de Míchel (al igual que en Girona) reencontrarse con su mejor nivel para volver a sentirse importante bajo los palos. Míchel, ex del Girona y actual técnico del Ajax, siempre elogió el nivel de Ter Stegen y demostró su confianza total en el guardameta alemán, de ahí su llegada inminente a Países Bajos.