Bisiwu se pone manos a la obra a las órdenes de Flick

Primer entrenamiento del último fichaje azulgrana, que ha conocido a sus nuevos compañeros y al técnico en una sesión celebrada en St. George's Park en Inglaterra

Jesse Bisiwu, el último fichaje del FC Barcelona, se ha puesto manos a la obra este sábado a las órdenes de Hansi Flick. Ha sido el primer entrenamiento del joven futbolista belga con el que es su nuevo equipo hasta el verano del año 2031 tras el contrato firmado. Curiosamente ha sido lejos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Ha tenido lugar en Inglaterra.

El Barcelona, tras su partido amistoso de este viernes contra el Birmingham City que terminó en empate (2-2), se ha ejercitado en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham. En esa sesión la gran novedad ha sido la presencia de Jesse Bisiwu, por quien el Barcelona ha pagado unos 8,5 millones de euros al Brujas.

Jesse Bisiwu completó sólo la primera parte del entrenamiento del Barcelona con el grupo

Esa primera toma de contacto de Bisiwu con sus compañeros no ha sido total. El futbolista, de 18 años, completó la primera parte del entrenamiento con el grupo y después ya se ejercitó de forma individual. Una primera oportunidad de conocer a tantos sus compañeros como a Hansi Flick, aunque en los próximas días tendrá más oportunidades en Inglaterra.

El Barcelona volverá a ejercitarse este domingo, en doble sesión, en St. George's Park, en el que será su penúltimo día de concentración en Inglaterra. Un período en el que los de Hansi Flick buscan su puesta a punto, aunque todavía sin un buen número de los internacionales que llegaron a las rondas finales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Bisiwu alternará el primer y el segundo equipo del Barcelona

La apuesta del Barcelona por Jesse Bisiwu es importante, a tenor de la cantidad pagada de 8,5 millones de euros por un jugador de 18 años. La idea es que durante la temporada alterne el primer y el segundo azulgrana. La propia evolución del jugador y las necesidades del equipo marcarán la pauta. No obstante, en sus primeros días como barcelonista se entrenará a las órdenes de Hansi Flick y probablemente tenga oportunidades a lo largo de los partidos amistosos de pretemporada.

El jugador belga, de ascendencia ghanesa, destacó en el Europeo sub 17 celebrado el pasado año. De hecho fueron varios equipos los que pusieron sus ojos en él, aunque finalmente ha sido el Barcelona el que se llevó el gato al agua. A la espera de que sea presentado ante los medios de comunicación, Bisiwu se ha puesto manos a la obra con los entrenamientos.

Los partidos de pretemporada que le quedan al Barcelona

Ahora el Barcelona, antes de la puesta de largo en la temporada, tiene aún tres partidos más amistosos de pretemporada. El siguiente será doble y llegará el sábado 8 de agosto. El cuadro culé se enfrentará al Nottingham Forest y al Udinese en un triangular. Ya para el miércoles 19 está previsto el Joan Gamper, nuevamente en el Camp Nou, que le llevará a jugar contra el Al-Ahly egipcio.