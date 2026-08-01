Javi Guerra, cuya cláusula sube en agosto, en el punto de mira de Barcelona

El centrocampista che es muy del gusto de Deco, y dependiendo de si avanza o no la operación por Julián Álvarez, podría lanzarse a por el de Gillet en este mes de agosto

El Valencia comienza el mes de agosto con mucho trabajo por delante. Ron Gourlay y su equipo de trabajo sigue buscando el ansiado lateral derecho después de que se le escaparan las opciones de Thomas Meunier y Andrés García, y ahora mismo es la prioridad en el club, de ahí que prácticamente hayan paralizado cualquier otra negociación, como puede ser la del portero.

Pero no solo centrado en las entradas está el club, sino que también está pendiente de alguna salida que pudiese producirse, y no precisamente de algún jugador menor. Gourlay sabe que en la plantilla tiene a jugadores jóvenes y apetecibles para otros clubes y César Tárrega o Javi Guerra son solo algunos de ellos.

Hace varios días desde Italia vinculaban al Inter de Milán con el central de Alaquàs pese a que estaban a punto de cerrar la incorporación de John Stones, cosa que finalmente han hecho, aunque apunta más a una alternativa de futuro o en caso de salir alguno de los centrales que tiene en su plantilla en este mes de agosto.

Javi Guerra, el nombre en el mercado del Valencia

Otro nombre que también acapara las agendas de los directores deportivos cada verano es el de Javi Guerra. El centrocampista lleva varios veranos sonando ya para diferentes clubes como el AC Milan o el Atlético de Madrid, del que estuvo muy cerca. Pero el futbolista de Gillet acabó confirmando su compromiso con el Valencia y fue una de las grandes renovaciones del pasado verano, rubricando su unión hasta 2029.

Sin embargo, en el Valencia no las tienen todas consigo aunque sí que se cubrieron bien las espaldas. En dicha renovación, una de las cláusulas marcaba que a partir del 1 de agosto el precio para su liberación ascendía en 20 millones, de los 40 a los 60 millones, por lo que desde hace tan solo unas horas, ese es el precio de su cláusula de rescisión si algún club quiere sacarlo de Mestalla este verano.

Y precisamente el Barça es uno de los clubes que no le pierde la pista desde hace tiempo. Además, estos días incluso ha podido hacerlo mucho más de cerca ya que comparten las instalaciones de St. George's Park, en Inglaterra, donde ambos clubes están concentrados y donde han tenido tiempo de algún breve encuentro, ya que Javi Guerra conoce a varios azulgranas de la Selección española.

Pero más allá de casualidades, la realidad es que en el Barça están enamorados de Javi Guerra, Deco está convencido de que es un perfil que encajaría muy bien en el sistema de juego de Flick y tal y como apunta el diario AS, en el seno de la entidad blaugrana se están pensando si ir a por el canterano che o no, todo dependerá también en buena parte del caso Julián Álvarez, si se descarta definitivamente o no.

En el primer caso, habría más posibilidades de que Deco llamara a la puerta de Ron Gourlay para hablar del centrocampista, pues es posible que si no llega Julian, no lo haga ningún otro delantero. A priori, Javi Guerra ya ha dejado clara su intención de continuar en el Valencia en el último año de Mestalla, pero con Peter Lim de por medio, nunca hay nada asegurado.

La prioridad en las entradas

Pero ese hipotético escenario con Javi Guerra aún no se ha dado, y la realidad del Valencia está puesta en la búsqueda de un lateral derecho, que es lo que urge en estos momentos. Además del lateral derecho, también se ha avanzado en la contratación de un portero con un perfil muy bien marcado, aunque la operación se ha paralizado hasta firmar al recambio de Thierry Correia y Renzo Saravia.