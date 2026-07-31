El Valencia saca a la luz su segunda piel para la 26/27: inspiración en el naranja Mediterráneo

Este nuevo diseño rinde homenaje al mar y a los atardeceres de la costa con un elegante diseño en tonos azul y detalles en naranja 'mediterráneo'

El Valencia ha desvelado la nueva equipación de visitante para la temporada 2026-27, una camiseta que captura la esencia del Mediterráneo y traslada al terreno de juego la luz y el carácter de la costa valenciana. Nuestro mar acompañará al Valencia Club de Fútbol lejos de casa.

Con un profundo tono azul, la equipación visitante lleva el espíritu del Mediterráneo a todos los rincones donde compite el equipo, una declaración de intenciones que refleja la forma de vivir de los valencianos y su vínculo con el mar que baña la Terra de Valentia. El diseño apuesta por una combinación con detalles en un elegante 'Mediterranean Orange', un guiño a los cálidos atardeceres sobre el mar.

Este contraste se refleja en el escudo del Valencia CF y el logo de PUMA, así como el de TM Grupo Inmobiliario como Main Global Partner en el frontal de la camiseta y el de Divina Seguros, Aseguradora Oficial del Valencia CF, en la manga izquierda, dando lugar a una equipación con personalidad y estética contemporánea.

Al igual que en las equipaciones de local y la tercera de esta temporada, el icónico murciélago que corona el escudo del Valencia CF vuelve a estar presente como 'back sign-off' en la parte posterior del cuello, en esta ocasión acabado en el mismo tono naranja mediterráneo, reforzando el vínculo entre la tradición del club y el diseño de la nueva colección.

La equipación se completa con pantalones y medias en color azul mar, también rematados con los detalles y el logo de Skoda, Premium Plus Partner y vehículo oficial del Valencia CF, en naranja mediterráneo, conformando así un conjunto equilibrado que transmite identidad y orgullo por el territorio.

Tecnología de última generación para el máximo rendimiento

Además de su diseño, la nueva equipación incorpora la evolución más avanzada de la innovación textil de Puma. La camiseta está confeccionada con la nueva versión de la tecnología 'ultrawave thermoadapt', un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad sin renunciar a la ligereza que caracteriza a esta tecnología.

Gracias a esta evolución, la equipación se adapta con mayor precisión a los movimientos del futbolista, favorece una regulación térmica más eficiente y maximiza la comodidad tanto en competición como en los entrenamientos, respondiendo a las exigencias del fútbol de élite.

Con la nueva camiseta de visitante para la temporada 2026/27, Puma y el Valencia CF vuelven a unir innovación y diseño para rendir homenaje al Mediterráneo, un elemento icónico de la identidad valencianista y fuente de inspiración para una equipación creada para competir al máximo nivel y representar con orgullo el espíritu del club dentro y fuera del terreno de juego.