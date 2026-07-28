Danjuma recuerda a Corberán que tiene gol: anota un doblete ante el Derby County

El extremo neerlandés se estrena esta pretemporada haciendo los dos goles del triunfo en el "sesión de entrenamiento", como la ha llamado el club che, ante el conjunto inglés

El Valencia Club de Fútbol ha sumado su segunda victoria de la pretemporada tras vencer esta tarde al Derby County FC, equipo de la Championship inglesa, al que se ha enfrentado en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el sábado, 1 de agosto.

En la tarde de hoy, el Valencia ha llevado a cabo un nuevo compromiso amistoso en el que los de Carlos Corberán han ganado 2-1, con un doblete de Arnaut Danjuma en su primera aparición de la pretemporada, pues no había jugado hasta la fecha, demostrando que puede ser una de las soluciones a los problemas de gol del conjunto che.

El partido ha tenido dos partes de 60 minutos en los que Carlos Corberán ha utilizado a Vicent Abril y Cristian Rivero; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; Guido, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic, Almeida y Mayol; Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro.

Más entrenamientos hasta el amistoso del sábado

En los próximos días, la plantilla del Valencia continuará entrenando en Burton upon Trent hasta el sábado, día en el que disputarán un encuentro amistoso ante el Stoke City FC en el Bet 365 Stadium a las 19:30 horas (horario peninsular).

Después de esta concentración en tierras inglesas, el equipo volverá a la Ciudad Deportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeo Taronja (8 de agosto a las 21:00h) en el estadio de Mestalla.

Sin Sadiq, Foulquier ni Iranzo

Cabe recordar que el Valencia llegó este pasado lunes a St. George's Park, donde se entrenará hasta el viernes, antes de poner rumbo a Stoke-on-Trent para jugar ante el Stoke City. Para ese encuentro y durante estos días en Inglaterra, Carlos Corberán no podrá contar con Umar Sadiq, Dimitri Foulquier y Rubén Iranzo, que no viajaron para recuperarse de sus lesiones en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El delantero nigeriano se lesionó de los isquiotibiales en el último amistoso contra el Castellón en Paterna, mientras que el canterano Iranzo se lesionó en el entrenamiento del viernes. Foulquier, que sí viajó al primer ‘stage’ en Girona, continuará con su recuperación de la rodilla en Paterna. Aunque Pepelu no se ha ejercitado este lunes por unas molestias que arrastra del amistoso contra el Castellón, sí viajó con el equipo, aunque no ha tenido minutos en el partido amistoso de este martes ante el Derby County.