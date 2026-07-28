El Valencia amplía sus redes con una nueva academia en México

La capital mexicana acoge un nueo centro de entrenamiento desde este mes de septiembre, que se suma así a la VCF Academy en Morelia

El Valencia CF sigue sumando adeptos en México y el próximo mes de septiembre abrirá una nueva VCF Academy en Ciudad de México, la capital de este país norteamericano con el que el Valencia CF mantiene una estrecha relación en las últimas temporadas y una especial conexión histórica ya que allí residen los descendientes de Octavio Augusto Milego, primer presidente del Valencia CF.

"Estamos muy contentos porque el 1 de septiembre abrimos nuestra nueva Academia que va a ser en la Ciudad de México y ese mismo día iniciamos con el segundo año en la Academia de Morelia y estamos seguros que esto va a ser el crecimiento de que estamos esperando tanto en México hasta pintar toda la República de Naranja", indica Alejandra Maffey directora de la VCF Academy México.

Dos años de crecimiento

El crecimiento en estos años ha sido exponencial en los proyectos del Valencia CF en México que arrancaron con un primer VCF Camp en León en marzo de 2024 y que ahora ve como por un lado se han multiplicado los VCF Camps en distintas localidades y se ha consolidado el proyecto permanente con la VCF Academy en Morelia y la nueva VCF Academy en Ciudad de México que estará ubicada en Terranova, en el sur de la capital.

"Afortunadamente hemos hecho mucho ruido, la gente se está enterando de que está el Valencia CF en México, de que tenemos la VCF Academy en Morelia, de que tenemos los VCF Camps y el estar también en torneos en diferentes partes de México, esto ayudó a que la gente de la Ciudad de México se enterara y ellos mismos fueron los que nos buscaron para poner la VCF Academy en Terranova", señala Alejandra.

VCF Camps en distintos puntos de México

La nueva sede en Ciudad de México es un paso más en el crecimiento del Valencia CF que de forma paralela sigue ampliando su presencia también con los distintos VCF Camps que realiza por todo el país.

"Hemos tenido nuevas sedes, Aguas Calientes y Ciudad de México, y la verdad es que los objetivos que nosotros teníamos se cumplieron", señala Alejandra. "Estamos llegando a ciudades donde no habían tenido una experiencia internacional. Entonces el llegar nosotros con este VCF Camp, con los grandes entrenadores que siempre llevamos del Valencia CF, es muy enriquecedor, y esto hace que terminen el VCF Camp y terminen queriendo mucho al Valencia CF", añade.

Metodología y valores

La expansión de los proyectos del Valencia CF en México viene de la mano de la metodología de la Academia del Valencia CF, referente internacional en la formación de jugadores para competir en la élite, así como de la Filosofía y Valores de la Academia VCF, referencia también en el ámbito educativo.

"Nosotros marcamos mucho en redes sociales, que lo que nos representa cuando vamos a torneos son los valores. Hace poco fuimos a un torneo en Querétaro, nos ganamos el premio a la mejor porra, que la porra en México es la afición, y por lo que representamos, por como la hermandad que estamos nosotros compartiendo", indica Alejandra, responsable también de Neta Agencia Deportiva, entidad con la que el Valencia CF desarrolla sus programas en México.

La experiencia en la VCF Academy World Cup

La nueva sede de la VCF Academy en Ciudad de México-Terranova permitirá ampliar todavía más los lazos en un país de tanta tradición futbolística como México, que recientemente albergó la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y Canadá en la que España se proclamó campeona exhibiendo el potencial del fútbol español.

También los jugadores de la VCF Academy Morelia y los VCF Camps de México tuvieron su particular Copa del Mundo con la presencia en la VCF Academy World Cup que tuvo lugar en la Ciutat Esportiva del Valencia CF el pasado mes de junio en donde fueron campeones en la categoría 'Sentiment', además de ser destacados como la mejor afición.

"Los niños y niñas estaban felices, desde que pisaron Valencia traían una energía imparable, para todos lados los veías cantando, gritando, haciendo amistades y ahora que lo comparten con sus compañeros en México, pues obviamente como que ya también todos en la Academia y todos en los campos ya quieren venir. La experiencia fue increíble, tanto futbolísticamente como persona para ellos", finaliza.