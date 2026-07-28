La dolorosa despedida de Cömert del Valencia: "Siempre quedaba la pequeña esperanza de seguir"

El internacional suizo pone fin a su etapa en Mestalla tras finalizar su contrato y convertirse en nuevo jugador del Torino; en una emotiva carta asegura que siempre soñó con triunfar en el club y confiesa que hasta el último momento mantuvo la esperanza de continuar

La etapa de Eray Cömert en el Valencia CF ya es historia. El central suizo, que desde hace unas horas es oficialmente nuevo futbolista del Torino, se ha despedido del club de Mestalla con una extensa y emotiva carta publicada en sus redes sociales, en la que deja claro que su deseo siempre fue continuar defendiendo el escudo valencianista.

El internacional helvético, cuyo contrato expiró el pasado 30 de junio, reconoce que hasta el último momento mantuvo la ilusión de prolongar su vinculación con el Valencia, aunque finalmente ambas partes no alcanzaron un acuerdo para renovar.

"Ha llegado el momento de deciros adiós. Es una despedida emotiva para mí, porque este club, esta ciudad y su gente han ocupado un lugar muy especial en mi corazón. No me resulta fácil escribir estas palabras, porque siempre quedaba una pequeña esperanza de que pudiéramos seguir viviendo muchos más momentos bonitos juntos. Pero, por desgracia, también forma parte del fútbol tener que seguir otro camino", confesó el central.

Un sueño que no pudo cumplir

Cömert aterrizó en Mestalla en enero de 2022 procedente del Basilea con la intención de consolidarse en uno de los grandes clubes del fútbol español. Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por la irregularidad.

Tras disputar 25 encuentros en su primera temporada completa, perdió protagonismo y encadenó dos cesiones consecutivas, primero al Nantes francés y posteriormente al Real Valladolid. El pasado verano regresó al Valencia, donde parecía partir sin sitio en los planes del cuerpo técnico.

Sin embargo, las lesiones de Mouctar Diakhaby y José Copete le abrieron nuevamente las puertas del once y el internacional suizo aprovechó la oportunidad para completar el tramo más sólido desde su llegada al club. En total, pone punto final a su etapa valencianista con 55 partidos oficiales y tres goles. Su última temporada le sirvió para ser internacional con Suiza y es por ello que disputó el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Pese a ello, el Valencia decidió finalmente no ofrecerle la renovación.

Un golpe a su valía como futbolista

El futbolista reconoce que el hecho de que el Valencia no le ofreciese un nuevo contrato fue un golpe difícil de asumir, especialmente porque confiaba en poder asentarse definitivamente en el equipo. "Quiero empezar dando las gracias al Valencia por la oportunidad que me habéis dado de jugar en uno de los clubes más grandes de Europa. Estoy orgullosísimo de haber podido defender este escudo y de haber podido jugar en nuestro Mestalla. Durante cada segundo que porté la camiseta del Valencia intenté dar el 100 % por este club", aseguró.

"Mi objetivo siempre fue triunfar en el Valencia y convertirme en una pieza importante del club. Ahora que todo parecía empezar de nuevo, y aunque ambas partes hayamos intentado que así fuera, no ha sido posible. A veces el fútbol es así y algunas cosas simplemente no están destinadas a ser", añadió.

Cömert quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas con las que compartió vestuario durante estos años. El defensa calificó su paso por el Valencia como "una etapa maravillosa" y destacó el cariño recibido tanto por sus compañeros como por el cuerpo técnico y los trabajadores de la entidad.

Un mensaje especial para la afición

Las palabras más emotivas estuvieron dirigidas a la grada valencianista. Cömert quiso dejar claro que siempre defendió el escudo con el máximo compromiso y lamentó no haber podido devolver al club al lugar que considera que merece.

"Siempre he llevado este escudo con orgullo y he defendido estos colores con todo lo que tenía. Podéis creerme. Mi objetivo siempre fue devolver al Valencia al lugar al que pertenece: entre los mejores. Lamentablemente durante mi etapa no lo conseguimos, pero estoy convencido de que, con una afición como esta detrás, llegará el día en el que el club volverá a vivir grandes momentos", expresó.

El internacional suizo también recordó los momentos complicados que atravesó durante su estancia en la capital del Turia y cómo tuvo que esperar pacientemente una nueva oportunidad. "Necesité los primeros meses para adaptarme a una nueva liga y a este club. Viví muchos altibajos durante mi etapa aquí. Me tocó tener paciencia y esperar mi oportunidad, algo que también forma parte del fútbol. El pasado invierno volví a tener la ocasión de demostrar a todos de lo que realmente soy capaz y de morir por este club y esta afición", explicó.

Por último, Cömert cerró su despedida con un mensaje cargado de sentimiento hacia el valencianismo. "Quiero daros las gracias de todo corazón a vosotros, los aficionados. Siempre me habéis apoyado, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Por eso os estaré eternamente agradecido. Hay una cosa que podéis tener clara: desde hoy, siempre seré uno de vosotros. ¡Habéis ganado un nuevo valencianista! Mestalla y este club solo merecen lo mejor. Os quiero. Gràcies i sempre Amunt Valencia!", concluyó.

Con estas palabras se pone punto final a una etapa marcada por los altibajos, las cesiones y una segunda oportunidad que terminó llegando demasiado tarde. Cömert inicia ahora una nueva aventura en el Torino, mientras deja atrás un Valencia en el que, pese a no cumplir el objetivo de consolidarse, asegura haber encontrado un club y una afición que siempre ocuparán un lugar especial en su corazón.