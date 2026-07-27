Hugo Guillamón, muy cerca del Sporting: el Hajduk Split deja al Valencia sin un buen pellizco

El conjunto che conservaba el 50% de los derechos de una futura venta pero el exvalencianista firmará por el Sporting como agente libre, tras rescindir con los croatas; se le espera en Gijón este mismo martes

Hugo Guillamón está a punto de regresar a España tras una fugaz aventura en el fútbol croata con el HNK Hajduk Split. El que fuera pivote del Valencia hasta el pasado verano, se marchó libre al conjunto croata tras un acuerdo con el Valencia a cambio de un porcentaje de una futura venta, ya que le quedaba un año más de contrato en Mestalla y aunque firmó un contrato de dos años en Croacia, el futbolista donostiarra ha puesto punto final a su etapa en el país balcánico y está a punto de convertirse en nuevo jugador del Sporting de Gijón.

Guillamón aceptó la oferta del Hajduk Split avalado entonces por Ivan Rakitic, secretario técnico del club croata, pero la salida de este hace tan solo unas semanas y también la del director deportivo, ha llevado al futbolista español a buscar un acuerdo con el club para rescindir su contrato y regresar a España, donde contaba con el interés de varios clubes.

De hecho, el HNK Hajduk Split ha anunciado esta misma tarde el acuerdo para la rescisión del contrato de Hugo Guillamón, por lo que el internacional español ya es libre para recalar en el Sporting de Gijón, el club que más interés ha mostrado por el donostiarra, y que además le ponía sobre la mesa dos años de contrato más uno opcional, es decir, mínimo hasta 2028 aunque podría extenderse hasta 2029, según apunta Marca.

El centrocampista tiene previsto llegar a Gijón este mismo martes para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, confirmándose así la vuelta de Hugo Guillamón al fútbol español después de un año en Croacia donde disputó un total de 26 partidos, 23 de liga y tres de Copa.

De esta forma, el Sporting de Gijón se hace con un fichaje de peso y que genera muchas expectativas ya que hace tan solo cuatro años, en el Mundial de Qatar 2022, Hugo Guillamón estuvo en la plantilla de España, aunque un par de años después empezó a perder protagonismo en el Valencia hasta el punto de que en su última temporada no jugó un solo partido oficial. Ahora, Guillamón llega a un equipo que tiene la intención de luchar por el ascenso esta temporada y que ha hecho ya un total de ocho incorporaciones a la espera de oficializar esta última.

Egoitz Arana, Jorge Sáenz, Emanuel Gularte, Aimar Duñabeitia, Nikita Iosifov y Alejo Sarco ya han sido anunciados por el club asturiano, Andrés Ferrari deberá ser anunciado también en las próximas horas, así como Guillamón. Además, tras la venta de Jonathan Dubasin a Osasuna por cuatro millones de euros, se esperan que sigan llegando más refuerzos en las próximas semanas.

Adiós a un pellizco para el Valencia

A todo esto, el Valencia estaba muy atento a un posible ingreso extra con Hugo Guillamón ya que el club valencianista se reservó el una serie de bonus por rendimiento además de un porcentaje de una futura venta que ascendía hasta el 50%, tal y como apuntaron desde Croacia en el momento de su fichaje.Sin embargo, al haber salido con la carta de libertad tras rescindir su contrato, Guillamón firmará por el Sporting como agente libre por lo que el Valencia no verá ni un solo céntimo en esta operación.