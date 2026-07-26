Valencia 1-2 Castellón: El equipo de Corberán enciende las primeras alarmas

Pobre imagen del equipo valencianista, especialmente en la segunda mitad, donde fue claramente superado por el cuadro albinegro; los goles de Raúl Sánchez y Adam Jakobsen castigaron a un conjunto sin respuesta hasta el tanto final de Aliou Dieng; el encuentro quedó marcado por cánticos de protesta de la afición y un tenso desenlace con las expulsiones de Sadiq Umar y Dani Raba

El CD Castellon vence al Valencia gracias a los goles de Raúl Sánchez y Jakobsen.CD Castellón

Primeros síntomas detectados de problemas de salud en el Valencia 26/27. El tercer ensayo del verano fue un jarro de agua fría para el conjunto de Carlos Corberán que cayó con justicia frente a un Castellón mucho más sólido, dinámico y reconocible, que aprovechó una gran segunda parte para llevarse el triunfo del Antonio Puchades.

La derrota viene avalada por una imagen gris del equipo valencianista, incapaz de generar continuidad con balón y muy inferior tras el descanso. Tanto fue así que una parte de los cerca de 1.200 aficionados presentes en la Ciudad Deportiva de Paterna terminó entonando los primeros cánticos de "Corberán, dimisión" y "Peter, vete ya", reflejando el creciente malestar por la pobre puesta en escena del equipo.

Mucha igualdad y pocas ocasiones antes del descanso

El encuentro arrancó con dos equipos presionando arriba y tratando de dificultar la salida de balón del rival. Durante el primer cuarto de hora apenas hubo diferencias entre ambos conjuntos. El Castellón, dirigido por Pablo Hernández, intentó hacer daño mediante rápidas transiciones. La primera aproximación fue para el exvalencianista Hamza Bellari, aunque sin llegar a inquietar a Vicent Abril.

Por parte del Valencia, todas las miradas se volvieron a centrar en Ryunosuke Sato. El japonés, una de las sensaciones del estreno ante el Eldense, volvió a asumir protagonismo entre líneas, aunque esta vez la defensa albinegra le concedió muchos menos espacio para desequilibrar.

Con el paso de los minutos, el equipo de Corberán logró monopolizar algo más la posesión, pero sin traducir ese dominio en ocasiones claras. Luis Rioja protagonizó la mejor acción ofensiva antes de la media hora al aprovechar un error del guardameta Matthys y, poco después, obligó al portero belga a intervenir con un disparo raso tras una buena conducción de Javi Guerra.

El Castellón también dejó algún aviso antes del descanso. Álvaro García probó fortuna desde la frontal, aunque su disparo se marchó por encima del larguero. El empate sin goles reflejaba un primer tiempo espeso, de escaso ritmo y con pocas ocasiones. Todo estaba aún muy equilibrado.

El Castellón cambió el partido tras el descanso

El partido cambió tras la reanudación. Carlos Corberán revolucionó completamente su equipo, manteniendo únicamente al portero Vicent Abril sobre el césped, mientras que Pablo Hernández apenas dejó a Tincho, que había entrado durante la primera mitad, como único superviviente del once anterior. También debutó el portugués Rodrigo Rêgo con la camiseta albinegra. Los cambios sentaron mucho mejor al Castellón.

Nada más comenzar la segunda parte, Sadiq rozó el 1-0 tras plantarse en el área, pero su disparo salió rozando el poste. Fue un espejismo. En la siguiente acción llegó el golpe visitante. Tincho encontró a Raúl Sánchez dentro del área y el atacante definió con un golpeo poco ortodoxo pero muy eficaz para superar a Vicent Abril y colocar el 0-1.

El Valencia intentó reaccionar de inmediato. Sadiq volvió a quedarse cerca del empate y Aliou Dieng obligó a Saipi a realizar una buena intervención con un potente disparo desde media distancia. Sin embargo, quien volvió a golpear fue el Castellón.

Tincho lideró la superioridad albinegra

El conjunto castellonense se sintió cada vez más cómodo sobre el césped y encontró espacios con mucha facilidad. Tincho volvió a aparecer como protagonista filtrando un magnífico pase para Adam Jakobsen, que resolvió el mano a mano con una elegante vaselina para firmar el 0-2 en el minuto 60.

El tanto fue el fiel reflejo de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno de juego. El Castellón dominaba con claridad, mientras el Valencia acumulaba pérdidas, llegaba tarde a la presión y apenas encontraba soluciones ofensivas. Ni siquiera las entradas de Almeida, Dani Raba u Otorbi consiguieron cambiar la dinámica del encuentro.

Iker Córdoba rozó el gol con un remate de cabeza y Almeida también probó fortuna desde la frontal, pero el equipo de Corberán seguía transmitiendo demasiadas dudas e inseguridades.

La grada estalló contra Corberán y Peter Lim

El segundo gol visitante terminó por agotar la paciencia de una parte de la afición. Desde la grada comenzaron a escucharse los primeros cánticos de "Corberán, dimisión" acompañados por los habituales "Peter, vete ya", una muestra del creciente descontento pese a tratarse únicamente de un amistoso de pretemporada.

El ambiente se fue caldeando conforme avanzaban los minutos y el partido terminó perdiendo cualquier tono amistoso.

Dieng maquilló el resultado en un final lleno de tensión

La tensión explotó definitivamente a falta de cinco minutos. Sadiq Umar vio la tarjeta roja directa después de propinar una patada a Barri cuando el balón ya no estaba en juego, una acción que llegó después de que el futbolista del Castellón respondiera con un pelotazo tras una falta del delantero valencianista.

Con un jugador menos, el Valencia consiguió recortar distancias gracias a un auténtico golazo de Aliou Dieng. El centrocampista conectó un espectacular disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra tras una asistencia de Dani Raba, firmando el definitivo 1-2. El tanto solo sirvió para maquillar el marcador.

Todavía hubo tiempo para una nueva tangana en los últimos instantes. Dani Raba y Juanjo Nieto protagonizaron un encontronazo que terminó con el atacante valencianista expulsado tras responder a un cabezazo del futbolista albinegro.

El pitido final puso fin a un encuentro mucho más bronco de lo esperado y dejó al Valencia con más preguntas que respuestas antes de afrontar su siguiente stage de pretemporada en el Reino Unido.

Ficha técnica

Valencia CF: Vicent Abril; Wanjala, Tárrega, De Haas, Jesús Vázquez; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Ugrinic, Ryunosuke Sato; Javi Guerra y Hugo Duro. También jugaron Gamón, Diakhaby, Iker Córdoba, Gayà, Pepelu, Aliou Dieng, Otorbi, André Almeida, Dani Raba y Sadiq Umar.

CD Castellón: Matthys; Lucas Alcázar, Sienra, Mellot, Pablo Santiago; Doué, Thomas Vlak, Iñigo Córdoba; Suero, Álvaro García y Hamza Bellari. También jugaron Tincho, Saipi, Juanjo Nieto, Alberto, Barri, Cámara, Douglas, Raúl Sánchez, José Albert, Adam Jakobsen, Álvaro Martín y Rodrigo Rêgo.

Goles: 0-1 (m.50) Raúl Sánchez; 0-2 (m.60) Adam Jakobsen; 1-2 (m.87) Aliou Dieng.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano). Expulsó con roja directa a Sadiq Umar (m.85) y Dani Raba (m.90).

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna ante aproximadamente 1.200 espectadores.