Una llamada del Inter a César Tárrega agita los planes de mercado del Valencia

Paralelamente a la contratación de John Stone, el conjunto italiano ha sondeado el entorno del central del Valencia como posible fichaje para completar la defensa nerazzurra

César Tárrega podría convertirse en uno de los nombres del final del mercado del Valencia. El central de Alaquàs es el líder de la defensa de Carlos Corberán pero eso mismo ha despertado el interés de otros clubes, como es el caso del Inter de Milán.

Pese a que el conjunto italiano está a punto de concretar el fichaje del inglés John Stones como agente libre tras acabar su contrato con el Manchester City, paralelamente estaría buscando la figura de un segundo central más joven con el que apuntalar la zaga nerazzurra, siempre que cuadre en los parámetros económicos.

De ahí que uno de los hombres que manejan en Milán es el del capitán del Valencia, que a sus 24 años se ha erigido en el líder de una defensa que en los últimos años ha sufrido multitud de cambios. Ha sido el italiano Damiano Er Faina (@Erfaina1988 en X), quien ha desvelado los contactos del Inter de Milán con el jugador valenciano.

Tribuna Deportiva ha confirmado dicha llamada al entorno de César Tárrega, que no ha sido más que una primera toma de contacto para conocer sus condiciones de un hipotético traspaso así como la situación en la que se encuentra en el Valencia, aunque el futbolista, en caso de que el interés vaya más allá y se convierta en algo serio, también quiere escuchar cuál es la postura del Valencia ante esta posibilidad.

La prioridad es John Stones

De momento, el Inter no ha se puesto en contacto con el Valencia, pues en caso de decidirse a ir a por el zaguero che, deben preparar antes una propuesta con la que comenzar una negociación, y en estos momentos están enfrascados en cerrar la operación con John Stones, que podría ser oficial ya en las próximas horas.

Hasta aquí no se trata más que de un sondeo de la escuadra 'interista' al entorno de César Tárrega, pero en cualquier momento se podría activar esta vía en caso de que el Inter lleve a cabo alguna venta de sus centrales, pues con la llegada de Stones ya tendría cinco en su plantilla, aunque no cuenta con Pavard, que vuelve de su cesión en el Olympique de Marsella.

El Valencia, obligado a mirar al mercado

En el Valencia esperan acontecimientos, pero este interés obliga a estar atentos al mercado de centrales pues ahora mismo tan solo cuenta con cuatro en nómina: César Tárrega, Justin de Haas, Mouctar Diakhaby y José Copete. Este último todavía lesionado desde la pasada temporada. El 1 de julio se hizo realidad la marcha de Eray Cömert como agente libre, que ha llegado a un acuerdo con el Torino, aunque llegó De Haas como su recambio, así como la venta de Cenk Özkacar al Trabzonspor. La salida de un central, o en este caso su mejor central, dejaría diezmada el eje de la defensa obligando además al club a acudir al mercado a por otro central que pueda ofrecer rendimiento inmediato, algo con lo que no contaban en este mercado de verano.