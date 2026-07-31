El Valencia elige a Saputin tras escapársele Van Oevelen: competencia para Dimitrievski

La portería del Valencia sigue esperando un compañero para el macedonio; el perfil elegido es el de un meta joven, que acepte el rol de suplente y crezca a la sombra de Dimitrievski en un par de años

El Valencia sigue buscando un competidor para Stole Dimitrievski. Tras caerse la opción de Kayne van Oevelen, con el que el Valencia tenía un acuerdo, el meta neerlandés acabó firmando por el Ipswich Town después de que los ingleses alcanzaran antes un acuerdo con su club, el FC Volendam, echando así por tierra las aspiraciones del club valencianista.

Así, como le ha pasado con la búsqueda del lateral derecho, la dirección deportiva che ha tenido que recalcular la hoja de ruta pero bajo unos parámetros similares, el objetivo es un portero joven, que pueda asumir el rol de suplente sin problemas en su primer e incluso segundo año en Mestalla para curtirse y dar después el salto a la titularidad, permitiendo así también una posible revalorización y beneficiosa venta para el club che.

De esta forma, el Valencia ha recuperado su interés por el meta ucraniano Oleksandr Saputin, de 22 años, que juega en las filas del Zorya Lugansk, de la Primera división ucraniana. Según apunta Tribuna Deportiva, ya ha habido contactos entre ambos clubes y la predisposición del portero a firmar por el Valencia es total.

En estos momentos, Saputin es el portero mejor colocado para acabar siendo el compañero de Stole Dimitrievski a partir de la próxima temporada, de hecho, tiene sus condiciones acordadas con el Valencia a la espera de que pueda darse el acuerdo con el club ucraniano.

Adiós a Van Oevelen y a Meunier

Cierto es también que en el Valencia tenía por delante la figura de Van Oevelen, del que gustaba el hecho de haber jugado ya una primera temporada en la Eredivisie a su corta edad, una liga mucho más competitiva que la ucraniana, pero las altas exigencias del Volendam hicieron imposible el acuerdo, mientras que el Ipswich sí llegó a los cuatro millones por su pase.

Si algo deja claro la búsqueda de un portero que compita con Dimitrievski es que no se cuente para ese rol con Cristian Rivero, pese a que el Valencia lo renovó por una temporada hace tan solo unos meses. El tercer portero che deberá buscar una salida en esta ventana de verano, y tampoco se descarta que pueda hacerlo Vicente Abril si llega una buena propuesta.

Los pasos están dados pero tras caerse la operación de Thomas Meunier, el Valencia ha dado prioridad a la búsqueda de un lateral derecho antes de cerrar cualquier otro negocio, aunque debe darse prisa ya que Saputin también otros clubes detrás.

El lateral derecho, la prioridad

Ni Andrés García ni Thomas Meunier. Las dos primeras opciones del Valencia para su lateral derecho se han esfumado, pero especialmente dolorosa ha sido la del belga. El Valencia avanzaba por el belga con buena sintonía pero entonces apareció el Sunderland y el de Bastogne prefirió jugar en la Premier League antes que en LaLiga, firmando por los ingleses. Este revés obligó al Valencia a volver a llamar a la puerta de Andrés García.

Pero esta puerta, que antes había estado abierta, ya no lo estaba pues el valenciano había aprovechado para avanzar en su salida al Getafe de Bordalás, teniendo ya el acuerdo cerrado cuando volvió a aparecer el club che. Compuesto y sin lateral derecho se quedó Corberán, que vio como sus dos primeras opciones se esfumaban.

El comienzo de LaLiga para el Valencia llegará en apenas tres semanas y la situación del lateral derecho sigue siendo urgente. Foulquier sigue lesionado, se fueron Saravia y Thierry tras acabar contrato, así como Unai Núñez, cedido por el Celta y que jugó varios partidos en esa demarcación.

De ahí que todos los esfuerzos a día de hoy estén centrados en el lateral derecho, deteniendo así el resto de operaciones, entre ellas la del portero, aunque debe darse prisa para que no le vuelva a pasar algo parecido a lo de Andrés García.