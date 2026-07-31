Gorosabel, descartado en el Athletic Club, con pretendientes de Primera para su fichaje

El defensa no cuenta para Terzic. Llegó con una pequeña lesión en el aductor derecho y aún no ha debutado en la pretemporada. Osasuna con Ramis al frente, podría estar tras sus pasos. El Valencia de Coberán también piensa en él

Edin Terzic sigue inmerso en una pretemporada que está despertando la ilusión en la afición del Athletic Club. Los leones aún no conocen la derrota y en el último amistoso, ante todo un Primera como el Racing de Santander, se impuso con claridad por 0-3. En ese amistoso Guruzeta volvió a marcar y ya suma seis dianas en lo que va de pretemporada.

Quien no jugó y aún no lo ha hecho en lo que va de verano con el Athletic Club es Andoni Gorosabel. El defensa, que cumplirá el próximo 4 de agosto 30 años, llegó a la pretemporada con el Athletic Club con una pequeña lesión el aductor derecho. Esto y que Terzic no cuenta con él, ha provocado que el de Arrasate esté en la rampa de salida del Athletic Club.

Gorosabel mira a la puerta de salida del Athletic Club

Andoni Gorosabel llegó al Athletic Club hace dos campañas procedente de un Deportivo Alavés en el que había tenido un breve paso de un curso. Gorosabel había crecido como futbolista en la Real Sociedad, donde pasó seis campañas. Con una lesión de cadera en abril, Gorosbael terminó acumulando más de 2.000 minutos el pasado curso en el Athletic Club participando en 34 encuentros entre Liga, Copa y Champions League. Ahora Edin Terzic no cuenta con él y con contrato hasta junio de 2028, el Athletic Club le busca salida con dos equipos de Primera pendientes de su situación.

Osasuna le busca recambio a Rosier

Osasuna, con Luis Miguel Ramis al frente del banquillo y según ha apuntado Diario de Navarra, ha visto como el Athletic Club le ofrecía a Gorosabel para su defensa. La zaga rojilla cuenta con la baja de Rosier que podría ser de larga duración. De momento Braulio, director deportivo de Osasuna, parece decantarse por un viejo conocido de Ramis como Lizancos, que pertenece al Burgos. Los del Plantío no tienen pensado dejar salir a Lizancos por menos de cuatro millones de euros por lo que Osasuna no pierde la opción de un Gorosabel que si rescindiese con el Athletic tendría más sencilla su salida.

Corberán busca recambio para el lateral derecho

Al igual que le sucede a Osasuna, el Valencia de Corberán tiene lesionado a Foulquier. En principio Corberán iba a poder contar con Rubo Iranzo pero también tiene problemas físicos. Ahí entra en juego el nombre de Gorosabel. Como es lógico, la secretaria técnica de Mestalla no solo tiene entre sus candidatos a Gorosabel pero el hecho de que el Athletic Club no cuenta con el jugador haría más fácil su llegada.

Gorosabel en un partido frente al Valencia

Mientras tanto, el Athletic Club regresó este verano Hugo Rincón que estuvo cedido en el Girona el pasado curso. También en el lateral derecho, Areso, al que Gorosabel le birló la titularidad el pasado curso, está contando con minutos esta pretemporada a las órdenes de Edin Terzic.

El Athletic Club aprieta en pretemporada

Después de tres partidos veraniegos ante rivales de categorías no profesionales (Derio, Leioa y Sestao), el Athletic Club afrontará el próximo sábado su tercer partido de pretemporada ante un equipo de categoría profesional como es el Burgos de Segunda división (19:00 horas). Además, los de Terzic se medirán al Marsella el 9 de agosto (17:30), al Atalanta el 14 (20:45 horas) y al Real Zaragoza el 21 del próximo mes a partir de las 19:30 horas. Sería toda una sorpresa que Gorosabel, que aún sigue con molestias físicas, empiece a contar con minutos para Edin Terzic.