El fichaje imposible de Unai Simón, jugador del Athletic Club

Según el medio Tuttosport, la Juventus trató de hacerse con los servicios del portero de San Mamés y de la Selección española, pero su contrato, hasta junio de 2029 y su gran Mundial hicieron que los italianos se dieran cuenta rápidamente de la imposibilidad de llevar a buen puerto la operación

Unai Simón es uno de los pilares fundamentales del Athletic Club y además, de la mano de Luis de la Fuente, de la Selección española que en dos años ha sido campeona de la Eurocopa 2024 y del Mundial 2026. Unai Simón es probablemente uno de los mejores porteros del mundo y con su actuación en la última cita mundialista, con solo un gol en contra en todo el torneo, volvió a confirmar su gran nivel.

El nivel de Unai Simón, según ha apuntado el diario italiano Tuttosport, no pasó desapercibido para la Juventus. El conjunto de Turín quiere volver a ser candidata a todo en la Serie A y por supuesto en Europa. Para ello pensó en Unai Simón como el portero ideal para el proyecto de Luciano Spalletti.

El frustrado fichaje de Unai Simón por la Juventus

Unai Simón fue uno de los nombres que puso sobre la mesa la Juventus para contar con un guardameta de garantías en la reconstrucción del cuadro turinés con vistas a pelear por la Serie A. Pero desde la Vecchia Signora se dieron cuenta rápidamente que sacar a Unai Simón del Athletic Club era casi una quimera por el arraigo que tiene el de Álava al club de San Mamés y por un contrato que lo vincula a los leones hasta junio de 2029.

La dirección deportiva de la Juventus, que comanda Marco Ottolini, pensó en Unai Simón como primera opción pero el guardameta del Athletic Club seguirá siendo el cerrojo del conjunto vasco y además esta temporada lo hará a las órdenes de Edin Terzic tras la salida de Ernesto Valverde al final del pasado curso.

Unai Simón con el Guante de Oro del Mundial

Como es lógico y a quién no, el perfil de Unai Simón gustaba en la Juventus pero en un equipo que lleva siete años sin alzar el título de la Serie A, tendrán que mirar para otros frentes. En Italia apuntan a otros nombres importantes en la portería como Dibu Martínez, Suzuki o Kobel.

Unai Simón sigue creciendo en el Athletic Club

Unai Simón deberá ser el portero titular de Edin Terzic en el Athletic Club salvo sorpresa. Su gran Mundial, con récord de imbatibilidad incluido y el Guante de Oro en su poder, le han dado un plus más si cabe de seguridad. Entre tanto, el Athletic Club espera a Unai Simón con los brazos abiertos para que se reincorpore al grupo el próximo 10 de agosto después de unas merecidas vacaciones. En la actual pretemporada, Edin Terzic está alternando en la portería a Padilla y al joven Santos, que tratarán de pelear por tener minutos en la 2026/27.