Lucas Digne firma oficialmente su vuelta al PSG: las cifras de la operación

El francés vuelve al PSG para competir la el lateral izquierdo y reforzar el proyecto de Luis Enrique. El ex del Barcelona o Aston Villa, entre otros, firma hasta 2029

El PSG ha hecho oficial el fichaje de Lucas Digne. Pese a la importancia de Nuno Mendes en el equipo francés, Luis Enrique buscó un lateral para hacerle competencia al portugués. Por su parte, el defensa de 33 años dice adiós al Aston Villa tras cinco temporadas y firma hasta 2029 con la entidad parisina, que afronta una nueva campaña con el objetivo de volver a liderar y levantar la UEFA Champions League por tercera vez.

Lucas Digne llega con suficiente experiencia en el fútbol de máxima élite, haciendo pasado por las filas de la Roma, Barcelona, Everton y Aston Villa, además de dos temporadas en el propio PSG. Por ello, el francés regresa a la que fue su casa en las campañas 2013/2014 y 2014/2015. En cambio, ahora lo hace de la mano de Luis Enrique, que afronta un ilusionante curso al frente del banquillo del Parque de los Príncipes.

Lucas Digne: "Tengo muchas ganas de comenzar"

Por su parte, Lucas Digne se pronunció en los canales oficiales del PSG para comentar sus sensaciones tras hacerse oficial su fichaje: "Me siento muy honrado de poder regresar al Paris Saint-Germain después de la fantástica etapa que viví aquí hace más de diez años. Estoy especialmente impresionado por la evolución que ha experimentado el club en los últimos años", apuntó el nuevo lateral del conjunto de Luis Enrique.

Además, Lucas Digne alabó las instalaciones que dispone el PSG para los entrenamientos y su trabajo diario: "Las condiciones de trabajo en el Campus son excepcionales y reflejan las ambiciones del Club. Tengo muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo y de poner toda mi experiencia al servicio del equipo. Una vez más, daré lo mejor de mí para defender los colores del Paris Saint-Germain".

Lucas Digne ha conseguido convencer a Luis Enrique

Lucas Digne viene de firmar una gran temporada con el Aston Villa, disputando cuarenta y cuatro partidos entre todas las competiciones. Además, fue titular en la final de la UEFA Europa League, ante el Friburgo, dónde se proclamó ganador el conjunto de Unai Emery. Tras ello, el lateral recibió la llamada de Deschamps para entrar en la convocatoria de Francia para jugar el Mundial 2026, siendo titular en la mayoría de los partidos.

Deschamps apostó por la figura de Lucas Digne por delante de Theo Hernández, que empezó siendo titular contra Senegal, en el primer choque de ambas selecciones en el Mundial 2026, pero fue perdiendo poco a poco protagonismo. Por ello, el lateral de 33 años va sumando internacionalidades y experiencia a su carrera, que será clave para su adaptación y etapa en el PSG de Luis Enrique, dónde ha firmado hasta junio de 2029.

El debut de Lucas Digne con el PSG de Luis Enrique

De esta manera, el PSG ha hecho efectivo el pago de cláusula de Lucas Digne, que era de diez millones de euros para poder salir del Aston Villa. El lateral volverá de sus vacaciones de manera inminente y se preparará su reestreno con la camiseta del club francés, que podría ser el próximo domingo ante el Lens, en la Supercopa. Tras ello, será el turno del debut en la Ligue 1, recibiendo al Stade Rennais en el Parque de los Príncipes.

Lucas Digne se unirá a los entrenamientos del PSG, que viene de perder contra el Mallorca. El lateral se une, de esta manera, a los fichajes que ha firmado el conjunto de Luis Enrique en esta ventana de traspasos, como los de Akliouche y Alessandro Longoni. El campeón de Europa se sigue reforzando de cara a la inminente temporada, sobre todo tras dar salidas a jugadores como Kolo Muani o Kang-in Lee.