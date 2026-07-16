Lucas Digne rompe su silencio tras su penalti a Lamine Yamal

El defensa de Francia ha tardado casi 48 horas en mandar un mensaje a través de sus redes sociales: "El despertar es aún más brutal"

Lucas Digne ha roto su silencio dos días después del Francia - España. El lateral izquierdo galo cometió en penalti sobre Lamine Yamal que abrió el marcador para la Selección española, un penalti tan claro como evitable aunque lo cierto es que Lamine estuvo bastante astuto en pelear ese balón y ganarlo antes de que Digne le diera una clara patada, aunque sin intención.

Ahora, casi 48 horas después y más en frío, Lucas Digne ha analizado la eliminación de Francia en semifinales a manos de España, aunque todavía le queda la opción de ganar el partido por el tercer puesto, ante Inglaterra, este sábado.

"Se acabó, el fin de un sueño. El sueño de un niño pequeño, y seguramente el de miles de personas que nos apoyan", comenzaba escribiendo Digne en su cuenta de Instagram.

"Siempre imaginamos muchas cosas, muchas veces las más hermosas. Pero el final de un sueño a veces puede ser difícil, y el despertar aún más brutal. Lo más difícil hoy es encontrar las palabras para expresar esta inmensa decepción", reconoce también el lateral del Aston Villa.

"Estoy primero decepcionado conmigo mismo. Decepcionado también por este equipo, en todos los esfuerzos que hemos hecho y en este grupo de jugadores increíbles. También pienso en todos los que hicieron el viaje, así como en aquellos que nos han apoyado desde Francia y alrededor del mundo. Tu apoyo nos ha llevado a lo largo de esta aventura", ha agradecido Digne.

"A pesar de esta inmensa decepción, sigo orgulloso de haber representado a nuestro país, con toda su riqueza, diversidad, y toda la gente que lo componen. Gracias por todo, por vuestro apoyo y por todas estas emociones. Has sido increíble durante toda la competencia. No ha terminado, tenemos un podio al que ir", acaba escribiendo en alusión a ese partido ante Inglaterra.

Será el último partido de Deschamps

El técnico más exitoso de la historia del fútbol francés, Didier Deschamps, cerrara su ciclo en la selección francesa con el partido por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra, el partido que nadie quería jugar en este Mundial.

Deschamps, una de las tres únicas personas que han ganado la Copa del Mundo como jugador y entrenador, junto con el brasileño Mario Lobo Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer, es el técnico que más partidos ha dirigido en la historia de los Mundiales, 26 a falta del encuentro de Miami del sábado.

Es, además, el que más partidos ha ganado (20 con solo 3 derrotas) y, junto al alemán Helmut Schön, los únicos que han clasificado a su selección al menos a cuartos de final durante cuatro Copas del Mundo consecutivas.

En 2012, se hizo cargo de una selección sin rumbo, a la que no logró darle estabilidad su excompañero de selección Laurent Blanc, y la dejará situada entre las cuatro mejores, con un título mundial y un subcampeonato, una Liga de las Naciones y un segundo puesto en una Eurocopa.

Como jugador o entrenador, ha participado en más de la mitad de los partidos que Francia ha ganado en Copas del Mundo y en las dos únicas ocasiones en que ha levantado el trofeo.