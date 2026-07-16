La prima que cobrará cada futbolista de la 'Roja' por conquistar el Mundial

La RFEF pactó con los capitanes el reparto de premios económicos antes del inicio del torneo, garantizando el cobro de un 45% de la cuantía que la FIFA otorga en caso de proclamarse campeones del mundo

La selección española está a un solo paso de volver a hacer historia. Dieciséis años después de levantar el Mundial de Sudáfrica 2010, el equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará una nueva final con el objetivo de conquistar la segunda estrella para el fútbol español. Más allá del prestigio deportivo y del reconocimiento mundial, el título también llevaría aparejada una importante recompensa económica para los futbolistas.

La Real Federación Española de Fútbol y los capitanes de la selección cerraron el pasado mes de marzo el acuerdo sobre las primas del Mundial. Según desveló la Cadena COPE, el pacto establece que los jugadores recibirán el 45% del premio económico que la FIFA otorgará a la RFEF en caso de proclamarse campeones del mundo.

Cerca de 20 millones a repartir entre los futbolistas

La FIFA ha incrementado el dinero destinado a premios respecto al Mundial de Qatar, por lo que la selección campeona recibirá una cantidad récord de 44 millones de euros. A partir de ese ingreso, la Federación distribuirá entre los futbolistas el porcentaje previamente acordado.

Según las estimaciones, ese reparto supondría aproximadamente 19,8 millones de euros para la plantilla, lo que dejaría una prima algo superior a los 750.000 euros brutos para cada uno de los 26 jugadores que conforman la expedición.

También hay premio si España pierde la final

El acuerdo contempla igualmente un importante incentivo económico si la selección termina como subcampeona del mundo. En ese supuesto, los jugadores percibirían el 40% del premio que reciba la Federación por el segundo puesto. Las estimaciones sitúan esa cantidad en torno a 440.000 euros brutos por futbolista.

Si España hubiese caído en semifinales y finalizase tercera, el reparto sería del 35% del premio correspondiente.

Más que un sueldo, una recompensa por el éxito

Conviene recordar que los futbolistas no cobran un salario por vestir la camiseta de España. Durante las concentraciones internacionales mantienen sus contratos con sus respectivos clubes, que continúan abonando sus fichas.

Las cantidades pactadas con la RFEF funcionan exclusivamente como primas por objetivos. Todos los integrantes de la convocatoria perciben exactamente la misma cantidad, independientemente de los minutos disputados o del protagonismo que hayan tenido durante el campeonato. De hecho, antes del inicio del Mundial, también quedó acordado que no habría primas por superar las primeras rondas, reservándose las grandes recompensas para las fases decisivas del torneo.

A por la segunda estrella

En cualquier caso, dentro del vestuario español el aspecto económico queda completamente en un segundo plano. El verdadero objetivo del grupo de Luis de la Fuente pasa por inscribir su nombre en la historia del fútbol español y conquistar un Mundial que convertiría a esta generación en una de las más exitosas de todos los tiempos.

La posibilidad de igualar la gesta de 2010 es el gran motor de una selección que ha maravillado durante todo el campeonato y que afronta la final con la oportunidad de levantar la segunda Copa del Mundo de su historia. Si lo consigue, además del prestigio y del reconocimiento internacional, los jugadores recibirán una de las mayores primas pactadas nunca por la selección española.